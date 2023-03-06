إدانات لاستخدام تركيا المياه كسلاح ضد الشعبين السوري والعراقي

جاء ذلك عبر بيانين منفصلين من قبل منظمات المجتمع المدني في الطبقة، والمجلس العام لحزب سوريا المستقبل في الرقة، أدلي أمام سد الفرات في الطبقة، وبجانب جسر الرقة الجديد، على خلفية استمرار حبس دولة الاحتلال التركي لمياه نهر الفرات عن الأراضي السورية.

البيان الأول، قرئ من قبل الرئيسة المشتركة لمنظمات المجتمع المدني في الطبقة، خديجة داوود، بمشاركة أعضاء وعضوات اتحادات وغرف منظمات المجتمع المدني.

وتطرق البيان في مستهله إلى غايات دولة الاحتلال في شمال وشرق سوريا "من بوابة الضغط على الإدارة الذاتية وإفشال مشروع الأمة الديمقراطية، ارتكبت الحكومة التركية أبشع أنواع الجرائم بحق شعبنا، من احتلال وتدمير وقتل وتهجير قسري، ليضاف إليها حبس مياه نهر الفرات وحجز المخصص السوري من مياه نهر الفرات".

وأضاف "بذلك الحبس تحرم شعبنا من حصته المقررة ضمن الاتفاقات الدولية حول تقاسم مياه الأنهار، والبالغة 500 م3 في الثانية، والتي لم تعد تصل اليوم إلى نصف هذا الرقم على الرغم من تصدع السدود في تركيا؛ نتيجة الزلزال المدمر".

ونوه البيان إلى تداعيات حبس المياه السلبية في سوريا والعراق على الزراعة والثروة الحيوانية، ولما سيؤديه من كارثة إنسانية وتجويع الشعبين.

فيما شدد بيان المجلس العام لحزب سوريا المستقبل، الذي قرئ في الرقة من قبل عضو مكتب العلاقات العامة في الحزب، عيسى الخابور على "إن كافة المواثيق الدولية وحسب معاييرها وتكييفها القانوني؛ تعتبر نهر الفرات نهراً دولياً وللشعب السوري الحق والإنصاف في تقاسم المياه، ويعكس ذلك زيف ادعاءات النظام التركي".

ولفت البيان "أن النظام التركي لا يقيم أي وزن أو اعتبار للقرارات والأعراف الدولية، وأن قطع مياه نهر الفرات هي جريمة بدافع سياسي يحاول النظام التركي من خلالها نسف التنمية البشرية وتجويع شعوب المنطقة وإخضاعها لنهجه الاحتلالي، وما حبس المياه الدولية بسدود ضخمة إلا بسلاح فتاك الهدف منه إرهاب دولة منظم لقهر الشعوب وإغراقها بالفوضى والجوع والفقر".

وندد بيان منظمات المجتمع المدني في الطبقة، وبيان المجلس العام لحزب سوريا المستقبل في الرقة، بالسياسة التركية المتبعة حيال الشعبين السوري والعراقي، ودعوا مجلس الأمن الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والدول الإقليمية المعنية بالشأن السوري؛ التدخل لتطبيق الاتفاقيات الدولية حول تقاسم المياه وإنصاف الشعبين السوري والعراقي.

(كروب/خ)

ANHA