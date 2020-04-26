إدانات حقوقيّة لتعذيب صحفي حتّى الموت بسجن قطريّ

وفي بيان، طالبت كلّ من المنظّمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا، والرابطة الخليجية للحقوق والحرّيات، والمنظّمة الإفريقية للتراث وحقوق الإنسان، النّظام القطريّ بإجراء "تحقيقات مستقلّة ومحايدة" في أسرع وقت ممكن، لكشف المسؤول عن تعذيب فهد بوهندى حتّي الموت.

والمُعتقل فهد بوهندى هو صحفيّ قطريّ معارض للنظام، سُجن تعسّفاً لمدّة ثلاث سنوات، وحُرم من أبسط حقّ من حقوق الإنسان داخل السّجن، وقُتل تحت التّعذيب، بحسب بيان المنظّمات الحقوقيّة.

وكان فهد بوهندى مع مجموعة من السّجناء تمرّدوا، خلال الأيّام الأخيرة، بسبب مخاوفهم من تفشّي فيروس كورونا في السّجون.

(ي ح)