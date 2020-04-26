إدانات حقوقيّة لتعذيب صحفي حتّى الموت بسجن قطريّ

أدانت منظّمات حقوقية، الأحد، وفاة الناشط الإعلاميّ والصحفيّ القطريّ فهد بوهندى، في سجن الهامور القطريّ "سيّئ السمعة"، وطالبت مسؤولي النظام القطريّ بتقديم إيضاحات بشأن القضية، والكشف عن أوضاع السّجناء الآخرين.
العالم والشرق الأوسط 2020-04-26T23:23:00 مركز الأخبار

وفي بيان، طالبت كلّ من المنظّمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا، والرابطة الخليجية للحقوق والحرّيات، والمنظّمة الإفريقية للتراث وحقوق الإنسان، النّظام القطريّ بإجراء "تحقيقات مستقلّة ومحايدة" في أسرع وقت ممكن، لكشف المسؤول عن تعذيب فهد بوهندى حتّي الموت.

والمُعتقل فهد بوهندى هو صحفيّ قطريّ معارض للنظام، سُجن تعسّفاً لمدّة ثلاث سنوات، وحُرم من أبسط حقّ من حقوق الإنسان داخل السّجن، وقُتل تحت التّعذيب، بحسب بيان المنظّمات الحقوقيّة.

وكان فهد بوهندى مع مجموعة من السّجناء تمرّدوا، خلال الأيّام الأخيرة، بسبب مخاوفهم من تفشّي فيروس كورونا في السّجون.

(ي ح)


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