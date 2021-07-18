إبراهيم شيخو: تركيا ومرتزقتها يحاولون إخفاء آثار جرائمهم

نشرت وكالة رسمية تركية وعدد من صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لمرتزقة جيش الاحتلال التركي في الأيام القليلة الماضية مزاعم عن اكتشاف مقبرة جماعية وسط مدينة عفرين، وأن هذه المقبرة تحتوي على جثامين مدنيين تم تصفيتهم قبل شن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته العدوان على مقاطعة عفرين.

وأكد مجلس عوائل الشهداء لإقليم عفرين وخلال بيان له في 16 تموز الحالي، أن المقبرة تحتوي على رفاة أبنائهم وبناتهم الذين دافعوا عن عفرين خلال العدوان، وأنهم ،ولعدم استطاعتهم دفن الشهداء في مزارات الشهداء نتيجة ازياد حدة القصف الهمجي، اضطروا لدفنهم في ساحة خلف مشفى آفرين.

الناطق الرسمي باسم منظمة حقوق الإنسان عفرين- سوريا، إبراهيم شيخو، أكد أن هدف تركيا ومرتزقتها، وعبر تجريف المقبرة، هو محو آثار جرائمهم وإلصاق تهمة مجزرة جماعية بوحدات حماية الشعب والمرأة".

وأضاف شيخو "خلال متابعتنا للموضوع أكدت لنا الجهات المسؤولة عن دفن الشهداء في مشفى آفرين ومنظمة الهلال الأحمر الكردي أنه ومع ازدياد حدة القصف الهمجي على مركز مقاطعة عفرين اضطروا إلى دفن الذين استشهدوا خلال المجازر ومنها مجزرة المحمودية في الساحة الجنوبية للمشفى، على دفعتين، الأولى 35، والثانية 43".

وذكّر شيخو بالجرائم التركية السابقة "هذه ليست المرة الأولى التي تتعدى فيها تركيا ومرتزقتها على حرمة المزارات؛ فمزار الشهيد رفيق في قرية متينا في شرا ومزار الشهيد سيدو الواقع في جبال قازقلي في جندريسه شاهدين على وحشية الاحتلال، والذي حولهما إلى سوق للماشية وقاعدة عسكرية للاحتلال".

وأكد شيخو في ختام حديثه، أن هذه المقبرة تحتوي على رفاة أبناء وبنات عفرين، ودعا كافة المنظمات الإقليمية والدولية "حقوقية كانت أم إنسانية إلى التحرك فوراً ووقف جرائم الاحتلال التركي بانتهاك حرمة المزارات".

(م)

ANHA