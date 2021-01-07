إبراهيم شيخو: الاحتلال التّركيّ يمارس جرائم ضدّ الإنسانيّة بحقّ نساء عفرين

وتمارس مرتزقة الاحتلال التّركيّ وبأمر مباشر من قبل الاستخبارات التركيّة، جرائم ضدّ الإنسانية بحقّ الأهالي عامّة، وبحقّ الفتيات القاصرات الكرديّات في قرى عفرين المحتلّة خاصّة، بهدف تضيق الخناق على السّكّان الأصليين وإكراههم لتهجيرهم من ديارهم.

وفي تصريح لوكالة "هاوار" أكّد النّاطق باسم منظمة حقوق الإنسان عفرين ـ سوريا، إبراهيم شيخو بأنّه منذ قرابة الشهر والنصف أقدمت مجموعة من مرتزقة "السّلطان مراد" والتي تعمل بأمر مباشر من قبل الاستخبارات التركية، على اختطاف فتاة لا يتجاوز عمرها الـ 13 عاماً في حي الزيدية في مركز عفرين المحتلة، وأنّ الفتاة قد تعرّضت للاغتصاب والعنف الجنسيّ من قبل تلك المجموعة، كما أنّ مصيرها لا يزال مجهولاً.

وأضاف شيخو: "إنّ مرتزقة الاحتلال التركي اختطفوا فتاة قاصرة تدعى فاطمة محمد رش كايلة 16 عاماً، مع شقيقها القاصر من أهالي قرية ميسكة (mûskê) التابعة لناحية راجو، منذ قرابة 20 يوماً ولا يزال مصيرهم مجهولاً".

ومن جهة أخرى أكّد شيخو بأنّ: "مرتزقة الحمزات اختطفت عائلة عفرينية كاملة من أهالي قرية كفرشيل التابعة لمركز مدينة عفرين منذ قرابة أقل من شهر، وهم عدنان رحيم جمو البالغ من العمر 50 عاماً ، وزوجته فاطمة محمود هوريك 50 عاماً، والقاصرة عليا عدنان جمو 13 عاماً، ورزكار عدنان جمو 25 عاماً، ومصيرهم لا يزال مجهولاً".

ونوّه شيخو إلى أنّ: "الاحتلال التركيّ ومرتزقته تمادوا في انتهاكاتهم بحقّ النساء، ضاربين بعرض الحائط كافّة القوانين والمواثيق والعهود الدولية ذات الصّلة منها، معاهدة جنيف عام 1948 ومعاهدة لاهاي لعام 1879 وغيرها من الاتفاقيّات الدولية".

وأمّا عن انتهاكات الاحتلال ومرتزقته بحقّ الطبيعة، قال شيخو: "إنّ مرتزقة العمشات والسمرقند، أقدموا على قطع الأشجار الحراجية بشكل جائر في ناحية موباتا بغية محو طبيعة عفرين وبيعها كحطب في الأسواق، فقد أصبح قطع الأشجار تجارة رائجة بين المجموعات المرتزقة والمستوطنين".

وأكّد شيخو: "إنّ المرتزقة اختطفوا مواطناً من أهالي قرية بابليت من عشيرة العميرات العربية، يدعى عبد الله الكدرو، وذلك بعد اعتراضه على قطع أشجارهم الزّيتون من قبل المرتزقة بشكل جائر، حيث تعرّض للتعذيب والضرب المبرح من قبل المرتزقة وبعدها أقدم المرتزقة على قطع أكثر من 220 شجرة للمواطن عبد الله كدرو وأشقّائه".

(إ)

ANHA