إبراهيم شيخو يطالب العقلاء في بلدتي نبل والزهراء بوقف استفزازات المجموعات المسلحة بحق المهجرين

أغلقت المجموعات المسلحة في بلدتي نبل والزهراء الطريق الواصل بين مقاطعة الشهباء ومدينة حلب.

وجاء حديث الناطق الرسمي باسم منظمة حقوق الإنسان عفرين ـ سوريا، إبراهيم شيخو في وقت تمارس فيه المجموعات المسلحة في بلدتي نبل والزهراء الانتهاكات والاعتداء على المهجرين واحتجاز سيارتهم.

واستهل الناطق الرسمي باسم منظمة حقوق الإنسان عفرين ـ سوريا إبراهيم شيخو حديثه "إن ما يزيد معاناة مهجري عفرين منذ أكثر من 4 أعوام في مخيمات الشهباء، قيام المليشيات التي تتبع لإيران من سكان بلدتي نبل والزهراء قطع الطريق الذي يربط مدينة حلب بقرى مقاطعة الشهباء والذي يعد الشريان الرئيسي لمهجري عفرين للتوجه إلى مدينة حلب لقضاء حاجاتهم الأساسية، وخاصة المرضى الذين هم بحاجة للذهاب إلى مشافي المدينة، كون لا يوجد طريق آخر سوى هذا الطريق والذي يتم استغلاله لأغراض اقتصادية ومالية من قبل بعض المليشيات التابعة لإيران في تلك المنطقة وخاصة مجموعات ما يسمى بـ "حسن الزم".

وأشار شيخو إلى إن أهالي عفرين قدموا يد العون والمساعدة لسكان بلدتي نبل والزهراء إبان الحصار الذي طبقته المجموعات المرتزقة من جبهة النصرة وداعش على كلا البلدتين بين عام 2013 وحتى العام 2015.

ولفت شيخو الانتباه في حديثه بأن رغم أن أهالي عفرين قدموا المساعدة لسكان نبل والزهراء خلال معاناتهم، نرى بأن المجموعات المسلحة من كلا البلدتين ومجموعة ما يعرف بـ (حسن الزم) تغلق الطريق الذي يستخدمه المهجرون لأغراض إنسانية.

وكشف شيخو في حديثه "من خلال رصدنا وتوثيقنا التقينا مع بعض الأهالي الذين كانوا متوجهين إلى حلب يوم الخميس في الـ 6 من الشهر الجاري، تم الاعتداء على المواطن (رشيد عارف مسلم 50 عاماً وزوجته) أثناء توجهه مع زوجته إلى مدينة حلب، حيث أطلقوا الرصاص الحي على سيارته عند مفرق قرية حردتنين التابعة لبلدة نبل وأصيب بجروح طفيفة هو وزوجته".

وبين شيخو بأنه تم الاستيلاء على أكثر من 25 سيارة لمهجري عفرين من بينها سيارة لأحد الأطباء في مشفى آفرين، مؤكداً أنه لا تزال السيارات محتجزة من قبل تلك المجموعات والطريق مغلق أمام حركة مهجري عفرين القاطنين في الشهباء وشيراوا.

وشدد الناطق باسم منظمة حقوق الإنسان عفرين ـ سوريا بأن الاستفزازات التي تقوم بها المجموعات المسلحة في بلدتي نبل والزهراء ضد مهجري عفرين في الشهباء يخدم المشروع التركي في المنطقة وليس شيء آخر سوى ذلك.

ودعا شيخو أصحاب القرار والوجهاء في بلدتي نبل والزهراء أن يضعوا حد لتلك المجموعات المسلحة والضغط عليهم لفتح الطريق أمام حركة المدنيين.

واختتم الناطق الرسمي باسم منظمة حقوق الإنسان عفرين سوريا إبراهيم شيخو حديثه "نحن سوريون، يجب أن تكون بوصلة توجهنا نحو العدو التركي الذي يحتل الأراضي السورية ومرتزقته الذين يقومون بأعمال إجرامية في المناطق التي تحتلها تركيا".

(م)

ANHA