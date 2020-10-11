إبراهيم قفطان يحمل الاحتلال التركي جريمة قتل هفرين خلف والجرائم في المنطقة

وجاء ذلك وفقًا لما صرح به رئيس حزب سوريا المستقبل إبراهيم القفطان؛ في لقاء أجرته وكالتنا معه، في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد السياسية السورية والأمينة العامة لحزب سوريا المستقبل هفرين خلف والذي يصادف الـ 12 من تشرين الأول الجاري.

وأشار القفطان إلى أن حزبهم يتابع الملف الذي من شأنه أن "يفضي إلى محاكمة الجناة الذين ارتكبوا جريمة قتل السياسية هفرين خلف، وعلى رأسهم رجب طيب أردوغان".

مضيفاً "إن من يسمون أنفسهم بالجيش الوطني، المدعومون من تركيا، متهمون، بالإضافة إلى عملية الرفيقة هفرين، بجرائم أخرى، وعمليات تهجير السوريين من مدنهم في رأس العين، وتل أبيض وعفرين، إنها مناطق ينتشر فيها حاليًّا بشكلٍ كبير مخلفات داعش برعاية تركية".

وفقدت هفرين خلف حياتها في الـ 12 من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، مع 9 مدنيين على الطريق الدولي الـM4 شمال شرق سوريا، على يد مرتزقة "أحرار الشرقية" عقب تسلل مجموعة منهم بغطاءٍ جوي إلى عمق الأراضي السورية، خلال العدوان التركي على منطقتي سريه كانيه/رأس العين وكري سبي/تل أبيض.

وحمّل إبراهيم القفطان، في إطارٍ آخر، الحكومة التركية بتصدير أزماتها الداخلية للخارج، باستخدام المرتزقة السوريين الذين يقاتلون في ليبيا وأذربيجان، في ظل مساعي القوى الداخلية السورية إلى إرساء الأمن والاستقرار، وإيجاد مخرج للأزمة السورية.

(ج)

ANHA