إبراهيم القفطان: تركيا تمارس الإرهاب الدولي في المنطقة واستمرار الهجمات سيعيد نشاط داعش

تعرضت مدينة كوباني في اليومين الماضيين للعديد من الهجمات استهدف من خلالها جيش الاحتلال التركي المدنيين بالعديد من القذائف وراح ضحيتها نساء وأطفال وجرح العشرات أثناء عمليات القصف العشوائية التي طالت المنطقة.

وبهذا الصدد أكد رئيس حزب سوريا المستقبل إبراهيم القفطان أن على المجتمع الدولي وحلف الناتو العمل على وقف هذه الهجمات المتكررة على المنطقة "لأن كثرة الهجمات ستعيد نشاط داعش من جديد في المنطقة بوجه آخر".

وأوضح إبراهيم القفطان "ما تزال العمليات الانتقامية من أهالي مناطق شمال وشرق سوريا مستمرة ونحن نعلم إنه طالما بقيت تركيا في هذه الحالة لن يكون هناك استقرار في سوريا وحتى في تركيا نفسها".

وأضاف القفطان "تركيا تحاول أن تصدر أزماتها إلى دول الجوار في سوريا وليبيا والعراق وغيرها من الدول وهذا الشيء يدل على أن تركيا لديها أزمة داخلية، لأن الدولة المستبدة دائماً تصدر أزماتها الداخلية إلى دول الجوار من خلال المرتزقة الموجودة لديها أو القصف على المنطقة".

ونوه القفطان إلى أن "هذه التصرفات التي تقوم بها دولة الاحتلال التركي لن تأتي بالخير للمنطقة ولن تأتي بالخير لتركيا نفسها، إذا ارادت تركيا استقرار المنطقة عليها أن تسعى وأن تتقاطع مع القوى الديمقراطية الموجودة في المنطقة وعليها أن تتخلى عن هذه المجموعات الإرهابية".

وذكر القفطان أن أي نشاط ستقوم به دولة الاحتلال التركي في المنطقة سيعيد نشاط داعش من جديد بوجه آخر، وهذا الأمر ينذر بكارثة إنسانية في حال استمرت هذه الهجمات.

وبّين القفطان أن "على الدول قاطبة وعلى حلف الناتو أن يوقف هجمات الاحتلال التركي واعتداءاته المتكررة على المنطقة. النظام التركي يتذرع بذرائع غير منطقية وذرائع واهية كأن شعوب هذه المنطقة ليس لديهم الحق بالعيش إن كان مكون كردي أو عربي".

وأضاف أيضاً "تحاول تركيا أن تقول إن هناك وجود لجماعات إرهابية في مناطق شمال وشرق سوريا، إنما هي كتل تطالب بحرياتها ومواطنين لهم الحق بالعيش إن كانوا كرداً أو عرباً أو سرياناً أو آشوريين ومن وكافة المكونات".

وأشار القفطان إلى حالة التعايش المشترك في المنطقة، وقال بهذا الصدد: "هذه المنطقة وجدت ومعها التعددية، وجدت ومعها كافة المكونات ولم تكن لمكون واحد، لكن تركيا والدول الأخرى تريد ان تكون هناك صبغة واحدة، تارة بلسان القومية العربية وتارة باسم الدين لتحقيق أهدافها وأطماعها الاستعمارية".

واختتم القفطان حديثه بالقول "نحن دائما نطالب المجتمع الدولي أن يأخذ دوره ويوقف هذه الانتهاكات ويوقف الاحتلال التركي وامتداده في المنطقة"، وأضاف "من يريد ان تستقر هذه المنطقة عليه أن يوقف الإرهاب الدولي الذي تمارسه تركيا وخلاياها الأخرى في المنطقة".

(ك)

ANHA