إبراهيم القفطان ينتقد دور روسيا السلبي في التوترات التي تخلقها حكومة دمشق

بدأت الحكومة السورية والميليشيات المرتبطة بها خلال الفترة الأخيرة بمحاولات لجرّ شمال وشرق سوريا إلى الفتنة بعد فشل مخططاتها السابقة.

وفي لقاء لوكالتنا مع رئيس حزب سوريا المستقبل، إبراهيم القفطان، حول غايات حكومة دمشق وتركيا من افتعال التوتر في شمال وشرق سوريا، أكد القفطان عدم وجود رغبة لدى دمشق في الحوار من أجل حل الأزمة السورية.

ولفت القفطان إلى وجود مخطط مشترك بين تركيا وحكومة دمشق لضرب الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" تركيا كمثيلتها الحكومة السورية، لن يكون لها دور في حل الأزمة السورية، وهي تحاول اليوم مع حكومة النظام إطالة الأزمة وإشعال الفتن في المنطقة على الصعيد القومي او على الصعد الأخرى".

كما أشار القفطان إلى أن تركيا وحكومة دمشق لعبتا على الوتر الديني والقومي في سوريا.

وربط رئيس حزب سوريا المستقبل بين الحصار المفروض على مقاطعة الشهباء والتوتر الذي تفتعله دمشق في شمال وشرق سوريا، كما أشار إلى دور روسي "لا شك أن هناك ارتباط بين مناطق الشهباء والمربعات الأمنية الموجودة في شمال وشرق سوريا، ونرى غزلًا سياسيًّا بين روسا وتركيا، مثلما حصل في عين عيسى، حيث طالبت روسيا قوات سوريا الديمقراطية بتسليم البلدة إما للحكومة السورية أو لمرتزقة تركيا".

وأعاد القفطان تذكير الشعب السوري بالسياسات المنفعية للقوى الدولية "دائمًا نقول للشعب السوري إن الدول التي تدعي أنها صديقة الشعب السوري أو ضامن لحل الأزمة السورية، هذا لم نجده طيلة عشر سنوات، وجدنا مصالح هذه الدول على الأرض فقط، من أجل ذلك على أبناء سوريا أن يجدوا البوابة التي تحل الأزمة السورية وهي الحوار السوري مع كافة الأطراف السورية".

'الاغتيالات'

وعن عمليات الاغتيال التي حدثت في دير الزور، واغتيال وجهاء العشائر واستهداف العاملين في الإدارة الذاتية قال القفطان" ما تقوم به الحكومة السورية عن قصد أو غير قصد هو أنها تريد إشعال الفتن بين مكونات المنطقة وخاصة المكون العربي والكردي".

وأكد القفطان أن أي محاولة لافتعال الفتنة " ستنطفئ بوحدتنا وأخوتنا، ونحن دائمًا نعتمد على أخوة الشعوب".

(م)

ANHA