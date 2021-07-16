إبراهيم المحمد: على مجلس الأمن تحييد معبر تل كوجر عن السياسة والمصالح

صوت مجلس الأمن الدولي في الـ 9 من تموز الجاري، على تمديد إغلاق معبر تل كوجر أمام المساعدات الإنسانية، وتمديد إدخالها من معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا والذي تسيطر عليه مرتزقة "تحرير الشام" المصنفة على قوائم الإرهاب الدولية.

ولفت الرئيس المشترك للجنة العلاقات العامة في الإدارة المدنية الديمقراطية في الطبقة، إبراهيم المحمد، في حديث لوكالتنا، إلى أن المعبر "من أهم المعابر، لكونه شكّل سابقاً الشريان الحيوي لاقتصاد المنطقة وعصبها الرئيس لإدخال المساعدات الإنسانية والمواد الطبية لمناطق الإدارة الذاتية، واعُتمِد معبر تل كوجر والعديد من المعابر من قبل أعضاء مجلس الأمن الدولي عام 2014، كمعبر لمرور الحالات الإنسانية وإيصال المساعدات الطبية إلى سوريا".

وتابع "في الآونة الأخيرة، نتيجة تضارب المصالح الدولية والإقليمية اتبعت بعض الدول سياسة إغلاق المعابر في سوريا كورقة ضغط ضد الشعب السوري، عبر استخدام حق النقض (الفيتو) والتصويت من قبل مجلس الأمن من أجل تمديد إغلاق معبر تل كوجر (اليعربية) والإبقاء على معبر باب الهوى مفتوحاً لمرتزقة تركيا في مناطق شمال غرب سوريا".

وأكد المحمد أن "معبر باب الهوى لا يخدم مناطق شمال وشرق سوريا كونه منفذ مباشر مع أراضي الدولة التركية، بل يخدم أجندات ومصالح الدولة التركية ،وهي المسبب الأكبر للأزمة السورية على مدار 10 أعوام، وكما أنها استغلت المعابر سابقاً بإدخال داعش للأراضي السورية، واليوم تستغلها لتجنيد مرتزقتها وإرسالهم للقتال عبر أراضيها، ناهيك عن نهب خيرات الشعب السوري وتدمير البنية التحتية لاقتصاد سوريا".

ونوه أيضاً أن "سياسة إغلاق المعابر المتبعة ضد شعب شمال وشرق سوريا، تلحق الضرر بـ 5 ملايين نسمة، وتعرضهم لسياسة التجويع والحصار وتحرمهم من المساعدات الأممية والمواد الغذائية والطبية".

وأعرب المحمد عن مخاوفه "من تبعات قرار مجلس الأمن الدولي بتمديد إغلاق معبر تل كوجر الحدودي مع العراق، كتقويض لإمكانيات قوات سوريا الديمقراطية التي مازالت تحارب مرتزقة داعش وتلاحق إرهابها في الأراضي السورية وعلى الحدود العراقية".

مطالباً في ختام حديثه "المنظمات الإنسانية ومجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة الأميركية بإعادة النظر في قرار مجلس الأمن الأخير والقاضي بإغلاق معبر تل كوجر، وتحييد المعابر عن السياسة والمصالح الخارجية"

(ع ص/ س ر)

ANHA