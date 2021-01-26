إبادة سياسية.. السلطات التركية تعتقل عضوة في هيئة القيادة المركزية لـ HDP

هذا وتستمر حملة الإبادة السياسية التي تقوم بها سلطات حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، ضد السياسيين في تركيا وباكور كردستان، وفي إطارها اعتقلت السلطات العضوة في هيئة القيادة المركزية لحزب الشعوب الديمقراطي HDP سفيم آكداغ، في ناحية بياسيه التابعة لولاية آمد، على ما أفادت به وكالة فرات للأنباء.

وداهمت الشرطة التركية العديد من المنازل في ست مدن بباكور كردستان، وخلال المداهمات في ناحية فارقين التابعة لولاية آمد اعتقلت أيضًا الشرطة نارين دونمز، عضوة حركة الشبيبة الثورية.

وبحسب الوكالة، فإن السلطات التركية سترحّل كلًّا من سفيم آكداغ ونارين دونمز إلى أنقرة لإجراء التحقيقات.

وكان حزب الشعوب الديمقراطي قد قال في تقريره السنوي الصادر في الـ 25 من كانون الأول/ ديسمبر عام 2020، إنه تم اعتقال 3695 عضوًا وقياديًّا من حزب الشعوب الديمقراطي منذ عام 2015، وفي عام 2020 وحده تم اعتقال 1750 عضوًا وقياديًّا من الحزب، منهم 172 تم سجنهم.

(م ح)