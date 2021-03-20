إبادة الأرمن.. ملف جديد يلوّح بأزمة مرتقبة حادة بين واشنطن وانقرة

وحث الائتلاف من الحزبين الديمقراطي والجمهوري الذي يضم حوالي 40 مشرعًا بقيادة رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بوب مينينديز (ديمقراطي من نيوجيرسي) الرئيس جو بايدن على أن يصبح أول رئيس أميركي يعترف رسميًّا بالإبادة الجماعية للأرمن في عهد الإمبراطورية العثمانية، بحسب ما نقل موقع "ذي هيل الأميركي".

وكتب أعضاء مجلس الشيوخ: "أنه منذ العام 1915 حتى 1923، سعت الإمبراطورية العثمانية بشكل منهجي إلى القضاء على السكان الأرمن، وقتل 1.5 مليون أرمني، ودفع مئات الآلاف من الأشخاص إلى مغادرة وطنهم".

وأضافوا :" إدارات كلا الحزبين التزمت الصمت بشأن حقيقة تلك الإبادة الجماعية، لذا نحثك على كسر هذا النمط من خلال الاعتراف رسميًّا أن إبادة الأرمن كانت إبادة جماعية".

وحثوا الرّئيس على أن يحذو حذوهم، مذكّرين بإقرارهم بالإجماع في ديسمبر 2019 قرارًا يعترف بالإبادة الأرمنية، مضيفين أن مجلس النواب في العام نفسه، أصدر بأغلبية ساحقة قرارًا مماثلًا.

ومن المحتمل أن يؤدي مثل هذا الاعتراف الرسمي إلى إثارة معركة مع تركيا, خاصة أن أردوغان واجه مرارًا انتقادات حادة لمثل تلك المساعي الدولية.

يذكر أن الإدارات الأميركية السابقة، بما في ذلك إدارة باراك أوباما، امتنعت عن اتخاذ مثل تلك الخطوة للحفاظ على علاقة عمل قوية مع تركيا.

(آ س)