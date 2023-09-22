إعطاب مروحية تركية في ساحة المقاومة

نشر موقع كريلا TV مشاهد مصورة لاستهداف قوات الدفاع الشعبي مروحية تابعة للاحتلال التركي وإعطابها في ساحة المقاومة في تلة جودي في منطقة زاب بتاريخ 25 تموز.

وأوضح المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي عبر بيان مقتضب: "في 25 تموز من الساعة 00:15 حتى الساعة 03:00، حاول جيش الاحتلال التركي إنزال قواته في ساحة المقاومة في تلة جودي عبر المروحيات، وتدخلت قواتنا 15 مرة لمنع تحركات هذه المروحيات، حيث استهدفت قواتنا مروحية من طراز سكورسكي، ما أجبر المروحية التي تم إعطابها على مغادرة الساحة دون إنزال قواتها".

(أ ب)