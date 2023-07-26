إعطاب مروحية لجيش الاحتلال التركي

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي، اليوم الأربعاء، بياناً كتابياً إلى الرأي العام، نشرت خلاله معلومات مفصلة حول عمليات قوات الدفاع الشعبي وهجمات جيش الاحتلال التركي.

وجاء في البيان:

في منطقة الشهيد دليل غرب زاب؛

وجهت قواتنا الكريلا يوم 25 تموز في تمام الساعة 09:30 ضربات قوية لجيش الاحتلال التركي أثناء تحركهم في ساحة المقاومة بتلة جودي، ونفذت هذه العملية الناجحة من قبل مقاتلات وحدات المرأة الحرة – ستار.

وفي تاريخ نفسه، حوالي الساعة 10:40، ألحق مقاتلونا ضربات موجعة بجيش الاحتلال التركي الذين كانوا يحاولون التمركز في ساحة المقاومة بتلة جودي.

ونفذت مقاتلاتنا الكريلا في وحدات المرأة الحرة – ستار يوم 25 تموز في الساعة 12:40 عملية نوعية ضد جيش الاحتلال التركي في ساحة المقاومة بتلة جودي، ووجهت ضربات قوية للعدوان التركي بواسطة الأسلحة الثقيلة.

ونفذت مقاتلاتنا الكريلا في 25 تموز من الساعة 17:40 حتى الساعة 18:15، ثلاثة عمليات نوعية ضد جيش الاحتلال التركي خلال محاولتهم التمركز في ساحة المقاومة بتلة جودي.

وفي التاريخ نفسه، تمكنت قواتنا حوالي الساعة 19:15 من تدمير سلاح قاذف لدولة الاحتلال التركي في ساحة المقاومة بتلة جودي.

حلقت مروحيات هليكوبتر للاحتلال التركي في سماء ساحة المقاومة بتلة جودي من يوم 25 تموز الساعة 23:40 حتى يوم 26 تموز الساعة 01:40، كما حاولت إحدى المروحيات في 26 تموز الساعة 00:30 إنزال جنود العدوان التركي في ساحة المقاومة، لكنها واجهت ضربات قوية من قبل فرقنا المتحركة، والذي أدى إلى إعطابها المروحية وتصاعد الدخان منها، أجبرت على الانسحاب من المنطقة دون تمكنها من إنزال جنودها المحتلين.

هجمات جيش الاحتلال التركي؛

وفي 25 تموز، قصفت طائرات حربية للعدوان التركي ساحة المقاومة في تلة جودي بمنطقة الشهيد دليل غرب زاب، مرة، كذلك ساحة المقاومة في تلة آميدية مرتين، ساحة المقاومة بتلة بهار 5 مرات.

وفي التاريخ نفسه، قصفت مسيّرة دورن كاميكازي تابعة لجيش الاحتلال التركي ساحة المقاومة في تلة أورته مرتين في الساعة 16:00 و17:30، وتسبب القصف في اندلاع الحرائق في الساحة.

إضافة إلى مناطق زاب، تعرضت منطقة الشهيد دليل غرب زاب، متينا، وخاكورك للقصف بالمدافع عشرات المرات".

(أ ب)