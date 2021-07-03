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إعلان سجل المقاتلتين أكين روج آفا وبر ولات مظلوم في الحسكة

أعلن مجلس عوائل الشهداء  في مدينة الحسكة، سجل المقاتلتين في قوات الدفاع الشعبي أكين روج آفا وبر ولات مظلوم، وذلك خلال مراسم.
خبر 2021-07-03T21:23:00 الحسكة

أعلن، اليوم،  مجلس عوائل الشهداء في مدينة الحسكة عن سجل المقاتلتين في قوات الدفاع الشعبي، روها راجي الاسم الحركي أكين روج آفا و مخلصة حسين الاسم الحركي بر ولات مظلوم، اللتين استشهدتا في جبال كردستان، (زاب وأسوس)، وذلك خلال مراسم أقيمت في مزار الشهيد دجوار الواقع في قرية الداودية.

وحضر مراسم الإعلان، المئات من أهالي مدينة الحسكة وريفها، بالإضافة إلى العشرات من أعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية في المدينة.

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وبدأت المراسم، بالوقوف دقيقة صمت، تزامناً مع تقديم قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية المرأة عرضاً عسكرياً، تلاه إلقاء كلمة، من قبل الإداري في مجلس عوائل الشهداء في مدينة الحسكة أحمد الأسعد.

وتوجه الأسعد بالعزاء لذوي الشهيدتين، وتمنى لهم الصبر والسلوان، وأشار إلى أن الشهداء ضحوا بأغلى ما لديهم من أجل الوطن وحرية الشعوب.

وأضاف الأسعد أن "الاحتلال التركي يحاول بكافة السبل النيل من إرادتنا والقضاء على مشروعنا الديمقراطي، ولكنه يفشل في كل مرة بفضل التضحيات التي قدمت من قبل الشهداء".

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القيادية أفينار ديرك، ألقت كلمة باسم القوات العسكرية في إقليم الجزيرة، عاهدت فيها بالسير على خطا المناضلين والمناضلات وجميع شهداء الحرية الذين ضحوا بدمائهم ليعيش شعبهم في أمان واستقرار.

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ومن ثم  قرئت وثيقتا الشهيدتين أكين روج آفا وبر ولات مظلوم، من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء روجدا أحمد، وسلّمتا لذويهما.

واختتمت المراسم بترديد الشعارات التي تحيي الشهداء.

ANHA


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