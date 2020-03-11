إعلان كورونا

وبحسب المنظّمة، فقد تضاعف في الأسبوعين الأخيرين عدد الإصابات بالفيروس خارج الصّين 13 مرّة، كما تضاعف عدد البلدان الّتي وصل إليها الوباء ثلاث مرات.

وقال المدير العام لمنظّمة الصّحّة العالميّة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحافيّ، في جنيف: "نحن قلقون للغاية إزاء مستويات التّفشّي المقلقة وخطورتها، وكذلك أيضاً إزاء مستويات انعدام التّحرّك المقلقة" في العالم.

وأضاف: "يمكن تصنيف كوفيد-19 الآن على أنّه جائحة... لم يسبق مطلقاً أن شهدنا انتشار جائحة بسبب فيروس كورونا".

وأكّد المدير العام للمنظّمة الدّوليّة أنّ "توصيف الوضع على أنّه جائحة لا يغيّر تقييم الخطر الّذي يشكّله فيروس كورونا. هذا الأمر لا يغيّر ما تقوم به منظّمة الصّحّة العالميّة، كما لا يغيّر ما يتعيّن على الدّول القيام به".

وأكّد المدير العام على "ضرورة اعتماد مقاربة أكثر تشدّداً"، مُطمئناً في المقابل إلى أنّ هذه الجائحة "يمكن السّيطرة عليها".

المصدر: سكاي نيوز