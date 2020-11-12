إعلان حظر تجوال كلّي في إقليم الفرات

وبحسب التعميم، يبدأ الحظر من تاريخ 15 من تشرين الأول الجاري، ويستمر إلى الـ 26 منه، وجاء في التعميم أنه بناء على مخرجات خلية أزمة كورونا وتقييم هيئة الصحة في إقليم الفرات والذي ينبئ بكارثة إنسانية ما لم يتم التصرف بمسؤولية تجاه هذا الوباء الذي انتشر بشكل واسع في الإقليم وتزايد في حالات الوفيات، فإنها تقرر فرض حظر تجوال عام وكلّي في الإقليم.

ونص التعميم على إغلاق المرافق العامة والمحال التجارية والصناعية ودور العبادة إغلاقًا تامًّا بغية قطع حلقة العدوى من فرد إلى آخر.

وجاء في نص التعميم تعليق كافة أشكال العمل في مؤسسات الإدارة الذاتية.

واستثنى التعميم المؤسسات التي تتطلب طبيعة عملها الاستمرار من الحظر وتشمل "هيئة الصحة بطاقمها الكامل والعيادات الخاصة والصيدليات، وهيئة الإدارة المحلية والبيئة (عمال النظافة، الأعمال الطارئة، طوارئ المياه)، المطاحن والأفران ومعتمدي بيع الخبز وطوارئ الكهرباء".

وتمنت خلية الأزمة التعاون من الأهالي بغية تجاوز هذه المحنة وذلك باتباع سبل الوقاية، وأخذ الاحتياجات الضرورية التي تكفي مدة الحظر.

(م ع/دج)

ANHA