إعلان حالة حظر التجوال في إقليم الجزيرة اعتباراً من الغد

مع استمرار انتشار جائحة كورونا وازدياد خطر الفيروس، وخاصة بعد ظهور حالات إصابة، والتي وصلت حتى الآن إلى ثماني حالات وعشرات حالات الاشتباه في إقليم الجزيرة، ونسبة لما تشكله جائحة كورونا من خطر على حياة المواطنين و درءًا لعدم انتشاره، وحرصًا على سلامة المنطقة وشعبها، قررت خلية الأزمة في إقليم الجزيرة اتخاذ عدّة تدابير وهي كالتالي:

1ـ حظر التجوال والتنقل بين المدن والنواحي والحظر الكامل خلال عطلة عيد الأضحى، ويستثنى منها فقط الحالات الطارئة.

2ـ منع التجمعات بكافة أشكالها (أفراح- عزاء – الحدائق العامة- المنتزهات- دور العبادة- المسابح- صالات الرياضة- المطاعم - المقاهي ...إلخ ) .

3ـ يُعلّق الدوام في جامعة روج آفا- مراكز التدريب- الحضانات والروضات إلى حين صدور قرار معاكس.

4ـ ضرورة التقيّد التام بالحجر المنزلي لجميع حالات الاشتباه التي لا تحتاج إلى نقلهم للمراكز الصحية.

5ـ ضرورة التقيّد بقواعد التباعد الاجتماعي في جميع الأماكن، وضرورة التزام أصحاب المحال والأفران وغيرها بالإجراءات الوقائية.

6ـ تُمنع كافة الزيارات إلى السجون.

7ـ إيقاف باصات النقل الداخلي داخل المدن.

8ـ تكون القرارات نافذة بتاريخ 2020/7/30 والمصادف يوم الخميس.

كما نهيب بأبناء شعبنا الالتزام التام بالقرارات والإجراءات الوقائية، حفاظًا على سلامتهم، ونهنئ عموم شعبنا بحلول عيد الأضحى المبارك، وضرورة الالتزام بالقرارات وقواعد التباعد الاجتماعي أثناء العيد.

(أ ب)

ANHA