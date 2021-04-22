إعلان عن وقف إطلاق النار في قامشلو حتى ظهر اليوم

وبحسب مراسلنا فانه بناء على تدخل الروس مساء اليوم بين الطرفين، توصلت قوى الامن الداخلي والشرطة العسكرية الروسية نيابة عن مليشيات الدفاع الوطني التابعة لحكومة دمشق بإعلان إيقاف اطلاق النار حتى ظهر اليوم، ان لم تتسبب أي أطراف في خرق وقف اطلاق النار، من اجل ان تستمر المباحثات في اسباب اندلاع الاشتباكات والاطراف المتسببة في افتعال التوتر ، وكيفية التوصل الى اتفاق شامل.

واشار مراسلنا بان القادة الميدانيين لقوى الأمن الداخلي خاطبوا عناصرهم في خطوط التماس وطلبوا منهم تفادي اطلاق النار تماما.

وكانت قد عادت قبل ساعات الاشتباكات بين قوى الامن الداخلي ومليشيات ما تسمى الدفاع الوطني، بعد تعمد المليشيات مجدد استهداف قوى الامن داخل حي الطي.

وتمكنت قوى الامن الداخلي خلال الرد على الاستهداف من السيطرة على احدى المقرات العسكرية للمليشيات "مفرزة ليلو".

هذا واندلعت الاشتباكات بين قوى الامن الداخلي ومليشيات الدفاع الوطني منذ مساء امس الاربعاء، بعد تعمد مليشيات الدفاع الوطني استهداف حاجز لقوى الامن الداخلي في دوار الوحدة جنوبي مدينة قامشلو، ادت لاستشهاد احد عناصر قوى الامن.

(ل)