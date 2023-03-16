إعلان القائمة النهائية للنصوص المسرحية المشاركة في مهرجان الشهيد يكتا هركول

عقب استلام 30 نصاً مسرحياً من شمال وشرق سوريا وجنوب وشرق كردستان باللغتين العربية والكردية (الصورانية والكرمانجية)، اطلعت اللجنة التحضيرية على النصوص وكذلك الأداء.

هذا، وأرسلت المسرحيات من جنوب وشرق كردستان عبر مقاطع فيديو للجنة؛ بسبب عدم تمكن الفرق هناك من القدوم إلى شمال وشرق سوريا.

وأعلنت اللجنة القائمة النهائية المؤلفة من 11 مسرحية، سيتم عرضها ابتداءً من 27 آذار الجاري وحتى الأول من نيسان المقبل في حين ستتختم فعاليات المهرجان في الـ 2 من الشهر ذاته.

وتتناول النصوص التي تمت الموافقة عليها حسب اللجنة مواضيع تتعلق بمقاومة السجون ضد القوى المحتلة لكردستان، والتهجير القسري، والانتفاضة في شرق كردستان، وكذلك الحرب الخاصة التي تسيّرها القوى المحتلة ضد الشعب الكردي.

ومن المقرر، تأدية المسرحيات حضورياً، لكن وفي حال وضع عراقيل أمام الفرق المسرحية من جنوب وشرق كردستان، ستضطر اللجنة التحضيرية لمهرجان الشهيد، يكتا هركول بدورته السادسة لعرضها عبر الشاشات وليس على خشبة المسرح، في مركز محمد شيخو للثقافة والفن بمدينة قامشلو.

وسيزيّن عروض هذا العام، فريق مسرحي نسائي تابع لحركة الهلال الذهبي لثقافة المرأة.

(م/آ)

ANHA