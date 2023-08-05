إعلان الحِداد في قامشلو

أُغلقت كافة المحال التجارية في مدينة قامشلو في تمام الساعة الـ 13.00 بعد الظهر، حداداً على أرواح الشهداء الـ 4، ديار خليل، الاسم الحركي (ديار شورش)، وبرزان شيخموس الاسم الحركي (كرزان قامشلو)، وأحمد سمو الاسم الحركي (هيوا قامشلو)، وآرام إبراهيم الاسم الحركي (أورهان قامشلو)، الذين استشهدوا في هجوم جوي لدولة الاحتلال عبر مسيّرة في 3 آب الجاري، قُبيل ساعات من مراسم تشييع جثامين الشهداء الـ 4، وللمشاركة في مراسم التشييع التي ستنظم في مزار الشهيد دليل ساروخان في مدينة قامشلو، في تمام الساعة الـ 18.00.

ومن المقرر أن يشارك الآلاف من أهالي إقليم الجزيرة فيها.

(ك آ)

ANHA