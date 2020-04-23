إعلامي سوداني: حل أزمة سد النهضة مرهون بعودة المفاوضات

وأضاف "شمس الدين" في تصريح لوكالة أنباء هاوار إن أزمة سد النهضة اقتربت من الحل ولكن هذا مرهون بعودة الجانب الإثيوبي إلى طاولة المفاوضات ومسار واشنطن وإلى ما تم الاتفاق عليه في الخرطوم عام 2015.

وأشار المحلل السياسي السوداني، إلى أن الموقف الإثيوبي يحتاج إلى بعض التطمينات الإقليمية والدولية ممثلة في الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي، بينما يتضح الموقف السوداني في تصريحات المسؤولين السودانيين التي صدرت في مطلع شهر يناير الماضي، حيث أعلن رئيس الوزراء بأن السودان يهمها مصلحة مصر والأطراف الثلاثة.

ولفت إلى أن الموقف السوداني يتسم بأعلى قدر من الحياد وفي النهاية الخرطوم يهمها مصلحتها كما تهتم باقي الأطراف بمصالحها، مؤكدًا أنه لا بديل عن العودة إلى طاولة المفاوضات وتقديم حلول وبدائل منطقية وممكنة.

وأوضح أن السودان تثق في الأعراف الدولية والعلاقات المبنية على تبادل المصالح المشتركة ولا تود أن تنحاز إلى طرف قد يؤذي الطرف الثالث وبالتالي من المفترض أن تكون الأعراف والمواثيق الدولية الفيصل بين العلاقات، ولا يوجد ميل من السودان لطرف دون الآخر.

(آ س)

ANHA