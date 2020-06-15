إعلامي إيزيدي: القصف على باشور مخطط تركي لاحتلال المزيد من جغرافية كردستان

وتعرضت مناطق شنكال ومخيم مخمور للاجئين ومناطق الدفاع المشروع في باشور كردستان في منتصف الليل لقصف عنيف من قبل طائرات الاحتلال التركي.

وعلق الإعلامي الإيزيدي من قضاء شنكال إبراهيم إيزيدي على هذا القصف، وأشار أنه جاء بعد عودة أكثر من ٤٠ عائلة إيزيدية نازحة خلال اليومين الماضيين إلى قراهم في شنكال.

وأكد إيزيدي بأن تركيا تريد محو الهوية وطمس الثقافة الكردية الأصيلة ومنع الإيزيديين من العودة إلى ديارهم "شنكال" التي تعتبر من مقدسات الإيزيديين والكرد بشكل عام وحافظت على التراث والثقافة الكردية.

ولفت إيزيدي أن القصف استهدف شنكال ومخيم مخمور للاجئين ومناطق الدفاع المشروع في جبال باشور كردستان، وقال "تركيا تريد احتلال المزيد من جغرافية كردستان".

وأكد إيزيدي أن "الصمت المخزي" لحكومة إقليم كردستان "يعطي الشرعية" للاحتلال التركي في هجماته.

ودعا الإعلامي الإيزيدي حكومة الإقليم لإبداء ردة فعل واضحة وصريحة إزاء ما تتعرض له أراضي باشور من هجمات احتلالية.

ويشار أن القصف التركي جاء بعد أيام من زيارة سرية لرئيس الاستخبارات "MIT" التركية هاكان فيدان إلى العراق ألتقى خلالها عددا من المسؤولين العراقيين يعتقد أن من بينهم رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي الرئيس السابق للاستخبارات العراقية.