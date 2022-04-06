إعلام رسمي: إصابة شخصين في انفجار سيارة بدمشق

ونقلت وكالة تابعة لحكومة دمشق عن مصدر في شرطة دمشق، إصابة شخصين بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارتهم على طريق المتحلق الجنوبي بدمشق وتم نقلهما إلى مشفى المجتهد.

فيما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بوقوع انفجار صباح اليوم الأربعاء، على طريق المتحلق الجنوبي في العاصمة دمشق، قرب منطقة حي المزة.

وبحسب مصادر المرصد، فإن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة يستقلها شخص غير مدني، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، وسارعت الأجهزة الأمنية التابعة إلى حكومة دمشق إلى فرض طوق أمني في مكان وقوع الانفجار وإزالة آثار الاستهداف.

(ش ع)