إعلام إسرائيلي: نتنياهو قد يزور القاهرة قريبًا

ونقلت القناة السابعة الإسرائيلية، عن مصادر مطلعة، اليوم الخميس: "أن نتنياهو تلقى دعوة رسمية من الرئيس السيسي لزيارة مصر قريبًا".

فيما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم": أن نتنياهو سيبدأ قريبًا بزيارة رسمية لمصر، هي الأولى من نوعها"، مشيرة إلى أن نتنياهو: "سيبحث مع الرئيس المصري تعزيز التعاون الأمني في ظل التهديد الإيراني، واتفاقات التطبيع إبراهام"(اتفاقات السلام مع البحرين والإمارات).

ونقلت الصحيفة عن مصادر مصرية أن الزيارة ستكون رسمية وليست سرية، وأضافت أنه حتى الآن لم يتم تحديد مكان اللقاء في القاهرة أو شرم الشيخ.

ولكن الصحيفة، أشارت أيضًا إلى أنه قد يتم إلغاء أو تأجيل هذه الزيارة، لأسبابٍ غير معلنة.

(ع م)