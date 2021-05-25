إعلام إسرائيلي: السعودية تغلق المجال الجوي أمام الطائرات الإسرائيلية

وذكرت القناة أن السعودية منعت طائرة إسرائيلية اليوم، من الوصول لدبي.

قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، يوم الثلاثاء، إن السعودية، لم تمنح طائرة إسرائيلية إذنًا لعبور أجوائها. مضيفةً: "لا تزال رحلة (إسر إير) 661، التي كان من المقرر أن تغادر صباحًا متوجهة إلى دبي، متأخرة، بسبب عدم تلقي تصاريح عبور فوق المملكة العربية السعودية حتى الآن".

وبحسب القناة، لم تتضح تفاصيل إضافية حول الموضوع، كما لم يصدر تعقيب من السلطات السعودية.

وكانت الرياض قد سمحت العام الماضي لشركات الطيران الإسرائيلية وشركات أخرى تسيّر طائرات من وإلى تل أبيب، بالعبور في أجوائها، في إجراء غير مسبوق.

(ع م)