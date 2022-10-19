إعلام أجنبي: طهران أرسلت عسكريين إلى القرم لتدريب القوات الروسية على المسيّرات

قال مصدران مطلعان على المعلومات الاستخباراتية الأميركية، لشبكة CNN، إن "إيران أرسلت مدربين عسكريين إلى شبه جزيرة القرم لتدريب وتقديم المشورة للجيش الروسي بشأن استخدام الطائرات المسيّرة الإيرانية التي استخدمتها موسكو في أوكرانيا".

وأشارت الشبكة الأميركية إلى أن روسيا أطلقت، في الأسابيع الأخيرة، المئات من الطائرات بدون طيار إيرانية الصنع من شبه جزيرة القرم لاستهداف البنية التحتية في العديد من المدن الأوكرانية، كما اُعتبرت الشبكة أن الطائرات بدون طيار إشارة على تقارب متزايد بين طهران وموسكو.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل، يوم الثلاثاء، إن "تعميق العلاقات بين موسكو وطهران يجب أن يُنظر إليه على أنه تهديد"، وأضاف أن "الولايات المتحدة ستستمر في اتخاذ إجراءات عملية وخطوات صارمة لجعل مبيعات الأسلحة هذه أكثر صعوبة، بما في ذلك العقوبات ومراقبة أي كيانات متورطة في ذلك".

وقال مصدر مطلع على المعلومات الاستخباراتية الأميركية إنه تم إرسال "العشرات" من المدربين الإيرانيين.

وقال مسؤول أميركي، للشبكة، إن الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة تعتزم مناقشة نقل إيران للطائرات بدون طيار إلى روسيا في اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء.

وتحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية عن قلق إسرائيلي متزايد من استخدام روسيا مسيرات إيرانية في أوكرانيا، مشيرةً إلى أنّه يجب تزويد الأوكرانيين بمنظومات دفاعية ضد هذه المسيّرات.

وأعلن وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، يوم أمس،أنّ بلاده "ستطلب من إسرائيل رسمياً تزويدها بأنظمة دفاع جوي".

وقال كوليبا في إحاطةٍ إعلامية: "أوكرانيا ستتوجه إلى إسرائيل وترسل طلباً رسمياً لتزويدها الفوري بوسائل للدفاع الجوي، إلى جانب طلب التعاون والمساعدة في هذا المجال".

(م ش)