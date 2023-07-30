إعدام أحد الرعاة المختطفين على يد داعش في ريف دير الزور

عثر الأهالي على جثة الراعي الذي اختُطف يوم أمس، والذي تم التحفظ عليه من قبل الخلايا النائمة لمرتزقة داعش، فيما لا يعرف مصير الراعيين اللذين كانا برفقته، حيث جرى إعدامه في بادية معدان بريف دير الزور على يد مرتزقة داعش.

وأفاد المرصد السوري بأنه حصل على تفاصيل جديدة حول سرقة 400 رأس من الأغنام واختطاف 3 مواطنين كانوا يرعون الأغنام على أطراف معدان عتيق في ريف دير الزور.

ووفقاً للمصادر، فقد قدم المرتزقة على دراجتين ناريتين لاستكشاف المنطقة قبل هجوم مسلحين يستقلون سيارتي دفع رباعي مثبت على إحداها رشاش ثقيل، أطلقوا النار على جرار زراعي وأحرقوه، حيث كان الراعيان يستخدمونه لسقاية أغنامهم ونقل العلف إليها، ثم اعتقلوا الرعاة الثلاثة، وهم أجير واثنان من أصحاب الأغنام، تم اقتيادهم إلى جهة مجهولة تبعد عدة كيلومترات من موقع اعتقالهم.

وكشف المرصد حصيلة القتلى خلال العمليات العسكرية ضمن البادية السورية وفقاً للتوثيقات 361 قتيلاً، منذ مطلع العام 2023.

(س ع)