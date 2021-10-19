إعادة تفعيل مضخة مياه شمس الدين الرئيسة في بلدة الجرنية بمنطقة الطبقة

بعد أعمال دامت 4 أشهر، وحدة مياه الجرنية في ريف الطبقة تعيد تفعيل المضخة الرئيسة في قرية شمس الدين، حيث عانى أهالي منطقة الجرنية كثيراً بسبب حبس تركيا لمياه نهر الفرات، مما شكل أعباءً في تأمين مياه الشرب، كما عملت الوحدة جاهدة واتخذت التدابير اللازمة لإيصال المياه إليهم، من خلال إعادة مضخة في محطة طاوي إلى العمل بعد توقف دام أربعة أشهر.

وفي هذا السياق أكد لوكالتنا الإداري في وحدة مياه الجرنية خلف إبراهيم الخلف أن "حبس تركيا لمياه نهر الفرات تسبب بكارثة كبيرة وأدى إلى توقف المحطات وخروجها بالكامل عن الخدمة".

وأضاف الخلف" لقد قمنا بعدة إصلاحات للمضخات منها محطة طاوي التابعة لبلدة الجرنية مما خفف نوعاً ما العبء على الأهالي ".

وأشار الخلف إلى أنهم بذلوا ما بوسعهم بعد خروج المحطات عن العمل لتأمين مياه الشرب وغيرها، وأنهم قاموا بإصلاح مضخة قرية شمس الدين التابعة لبلدة الجرنية بمنطقة الطبقة التي تعتبر الشريان الرئيس للمنطقة والتي تغذي 117 قرية على امتداد 2000كم2.

وتابع الخلف "لقد قمنا باستبدال المضخة العمودية بمضخة أفقية باستطاعة 115حصاناً وبقدرة ضخ 200متر مكعب في الساعة، الأمر الذي سيساعد على عودة المياه إلى تلك القرى المتضررة".

وكانت محطة شمس الدين في الجرنية قد توقفت عن العمل منذ نحو 8 أشهر مما أثقل كاهل الأهالي في تأمين مياه الشرب.

(س ك/ف)

ANHA