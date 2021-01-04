إعادة انتخاب عمر صالح رئيسًا لحزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي

وكان حزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي (PADÊ) قد عقد في الـ 24 كانون الأول 2020، مؤتمره الثالث في مجمع دكري بقضاء شنكال، بمشاركة مئة وخمسين مندوبًا تحت شعار “بروح المقاومة نتصدى للإبادات”.

وانتخب واحد وعشرون عضوًا للمجلس التنفيذي خلال المؤتمر.

واجتمع أعضاء المجلس، اليوم، في ناحية سنوني؛ لانتخاب رئيس الحزب ونائبيه، وخلال الاجتماع أعيد انتخاب عمر صالح رئيسًا لحزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي (PADÊ) ومن ثم تم انتخاب النائب الأول زهرة سليمان والنائب الثاني آزاد عبدال.

وبعد الانتهاء من الاجتماع، ألقى رئيس الحزب عمر صالح كلمة، جاء فيها: “نأمل أن يقوم جميع أعضاء الحزب بعملهم من أجل تطوير المجتمع الإيزيدي”.

وأضاف عمر صالح خلال ذلك “اليوم نحن مطالبون باستغلال كل الفرص لتحقيق الإدارة الذاتية الديمقراطية في شنكال، حتى يتم قبولها والاعتراف بكافة مؤسساتها من قبل الحكومة العراقية وجميع الدول، وأي شخص يعمل من أجل الإدارة الذاتية لشنكال، سوف ندعمه بكل إمكاناتنا”.

(سـ)