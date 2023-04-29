حزيران المقبل يدخل طريق (عمبارة – الدولي) في مقاطعة قامشلو الخدمة رسمياً

أطلقت هيئة الإدارة المحلية والبيئة في إقليم الجزيرة في نيسان/إبريل 2022، مشروع طريق عمبارة - الدولي، غرب مدينة قامشلو، ليحل بديلاً عن طريق علي فرو الذي يصل مدينة قامشلو بالطريق الدوليM4.

طريق عمبارة - الدولي يبلغ طوله 10 كيلومترات و300 متر بعرض 13 متراً، ويشرف على التنفيذ شركة زاغروس العامة للطرق، وبسبب تعطل بعض الآليات وصعوبة توفير البقايا الحجرية لم ينفذ المشروع في الوقت المحدد (6 أشهر)، وفق القائمين على المشروع.

تأخر المشروع

انتهت الورش التابعة لهيئة الإدارة المحلية والبيئة في إقليم الجزيرة، من الأعمال الإنشائية والتي تشمل القشط وحفر وردم الأرض، ومن ثم فرشها بعدة طبقات من مادتي البقايا والحجر المكسر، بشكل كامل، بالإضافة إلى وضع 5 عبارات مائية في الطريق، إحداها صندوقية كبيرة بـ 5 فتحات.

وفي أحدث معلومات عن الطريق الذي يترقب الأهالي دخوله الخدمة، وأسباب تأخر الإعمال فيه، قال مدير المشروع، خليل يوسف " كانت المدة الزمنية للمشروع قصيرة جداً، 6 أشهر، وغير كافية لإنهاء مشروع كهذا، دون النظر إلى العوائق التي قد تظهر مثل سوء لأحوال الجوية والأمطار الغزيرة التي شهدتها عموم المناطق السورية، وتشكل السيول في العديد من مناطق شمال وشرق سوريا، مما أدى إلى عرقلة العمل في المشروع".

مشيراً إلى أن المشروع لا يمكن العمل عليه إلا إذا كانت الأرض صلبة تماماً للتأكد من أمان وسلامة المشروع مستقبلاً هذا من جهة، ومن جهة أخرى تعطل الآليات وقلتها أيضاً كانت أحد أسباب تأخر تنفيذ المشروع في الوقت المحدد.

موعد انتهاء المشروع

وبحسب ما أوضح، مدير المشروع خليل يوسف، فإن المشروع من "جهة الحفريات تم الانتهاء منها بنسبة 100%، وأيضاً الردميات أي ردم الأماكن الفارغة بنسبة 100%، أما بالنسبة لبقايا المقالع والحجر المكسر فتم الانتهاء منها بنسبة 99%، وسيتم الانتهاء منها كاملاً خلال الأسبوع القادم".

في ما يخص الاستعدادات لتعبيد الطريق والانتهاء منه كلياً، وافتتاحه بشكل رسمي، أشار يوسف "سنبدأ خلال منتصف شهر أيار بعمليات تنفيذ (قميص إسفلتي) على طبقات مع الدحل والرص وفق دفاتر الشروط الفنية مع رش مادة (التشرب البيتومينية) ونشر مادة لصلق الطبقات بالإسفلت بكمية تصل إلى 17250 م3 وبتكلفة تصل إلى 224 ألف و250 دولار أمريكي".

ومن المقرر أن يدخل الطريق رسمياً الخدمة خلال شهر حزيران/يونيو القادم بحسب مدير المشروع خليل يوسف، علماً أن عملية التعبيد ستدوم شهراً كحد أقصى.

(سـ)

ANHA