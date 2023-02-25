هزتان أرضيتان ضربتا هولير ونينوى

أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم السبت، تسجيل هزتين أرضيتين جديدتين في محافظتي نينوى وهولير.

وذكر بيان لوزارة النقل، أن "الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية فجر اليوم السبت في محافظة نينوى".

وأضافت الهيئة في تقريرها بحسب البيان، إن "الهزة الأرضية سجلت في تمام الساعة 02:25:33 فجر هذا اليوم بالتوقيت المحلي وتبعد 8.5 كم شرق قضاء الحضر من محافظة نينوى"، مؤكدة أنه "تم الشعور بها من قبل المواطنين في نينوى وهولير ودهوك وبشكل متفاوت ولم تردنا أي خسائر تذكر".

وفي تقرير آخر، ذكرت هيئة الأنواء الجوية، أن "هزة أرضية أخرى سجلت في تمام الساعة 03:09:40 فجر هذا اليوم بالتوقيت المحلي وتبعد 22 كم شمال شرق مركز المدينة في هولير.

وأشارت إلى أنه "تم الشعور بها من قبل المواطنين وبشكل واضح ولم تردنا أي خسائر تذكر".

(م ش)