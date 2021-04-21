حظر تجوّل كلّي في الجزيرة والطبقة وجزئي في بقية مناطق شمال وشرق سوريا

وجاء ذلك عبر بيان أصدرته الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا، جاء فيه:

"درءًا للخطر الذي يشكله فيروس كورونا (COVID19) ومنعًا لانتشاره وبناء على مقتضيات المصلحة العامة. الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا تُقرر ما يلي:

1- يُفرض حظر التجوّل الجزئي في كافة مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا لمدة سبعة أيام بدءًا من صباح يوم الجمعة الواقع في 23/4/2021 ولغاية يوم الخميس الواقع في 29/4/2021 ضمنًا على أن يبدأ الحظر من الساعة الخامسة عصرًا وحتى الساعة السابعة من صباح اليوم التالي مع استمرار الحظر الكلي في إدارتي الجزيرة والطبقة.

2- تغلق كافة المعابر الحدودية التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا باستثناء الحالات الإنسانية والمرضى والطلاب والحركة التجارية.

3- يستثنى من الحظر الكلي (محال بيع المواد الغذائية والخضار) على أن تفتح من الساعة الثامنة صباحًا ولغاية الساعة الخامسة عصرًا.

4- يتم تسهيل حركة الإخوة المزارعين والأيدي العاملة معهم أثناء فترة الحظر بالتنقل من وإلى مكان عملهم بالمزارع وحقول الخضروات مع الالتزام بقواعد الوقاية الصحية والتباعد الاجتماعي.

5- يستثنى من هذا الحظر (كافة المشافي- الصيدليات- المنظمات الإنسانية- الإعلاميين- الأفران- محطات بيع المحروقات) أما المطاعم فيقتصر عملها على الطلبات الخارجية فقط.

6- يعلق العمل في مناطق الحظر الكلي لكافة المؤسسات والدوائر التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا طيلة فترة الحظر باستثناء الدوائر التي تتطلب طبيعة عملها الاستمرار بالعمل على أن يتم تحديدها من قبل الإدارة المعنية.

7- على كافة المواطنين الالتزام بقواعد الوقاية الصحية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة.

8- يبلغ هذا القرار من يلزم بتنفيذه.

(م ح)

ANHA