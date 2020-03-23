حظر تجوال في مقاطعة الشهباء

وأصدرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا قراراً بحظر التجوال في عموم مناطق الإدارة الذاتية, في إطار المساعي إلى منع وصول وانتشار وباء كورونا في مناطقها, ودعت مواطنيها إلى الالتزام بالحظر.

الأهالي في مقاطعة الشهباء ملتزمون بالحظر, وجميع المحال غير المستثنية من الحظر مغلقة.

المواطن محمد شيخو من ناحية فافين دعا الأهالي إلى الالتزام بالقرار وعدم الخروج من المنازل إلا في الحالات الضرورية, مبيناً أن الوقاية ضرورية ومهمة للغاية، وخاصة في ظل الظروف التي تعيشها مناطق الإدارة الذاتية من ضعف في الإمكانات الطبية.

(م ح –س خ/ر ح)

ANHA