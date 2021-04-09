حظر التجول الكلّي يدخل حيّز التنفيذ في إقليم الفرات

هذا وشهدت مناطق إقليم الفرات، وفي أولى أيام حظر التجول الكلي، التزامًا شبه تام من قبل الأهالي.

وكانت الإدارة الذاتية في الإقليم قد أصدرت قرارًا في الـ 6 من نيسان/ أبريل الجاري، أعلنت فيه تطبيق الحظر بدءًا من اليوم الجمعة ولمدة 10 أيام.

وتضمن القرار "إغلاق المرافق العامة (صالات الأفراح ودور العبادة والحدائق والمطاعم والكافتيريات والنوادي الرياضية والمحال التجارية والصناعية ومحال الألبسة)"، إضافة إلى "تعليق العمل في مؤسسات الإدارة الذاتية".

واستثنى قرار الحظر الكلّي المؤسسات التي تتطلب طبيعة عملها الاستمرار، وهي "هيئة الصحة وهيئة الإدارة المحلية والبيئة، والمطاحن والأفران ومعتمدو بيع الخبز وطوارئ الكهرباء، والمنظمات الإنسانية والإغاثية ومديرية المحروقات بجدول مناوبة للكازيات".

وسمح القرار للمزارعين ومتاجر بيع الألبان والأجبان وبائعي الخضار والفواكه بالتنقل من وإلى داخل المدن شريطة أن يكون الدخول والخروج من الساعة 6 إلى 8 صباحًا، ومن 5 إلى 7 مساءً.

ويأتي تطبيق قرار الحظر في إقليم الفرات بعد أيام من تطبيق حظر كلّي في "قامشلو والحسكة والرقة"، وجزئي على في باقي مناطق شمال وشرق سوريا، وذلك على خلفية ازدياد عدد الإصابات بفيروس كورونا.

(د أ/ج)

ANHA