حزمة من الإجراءات لتخفيف الأعباء المعيشية على أهالي حلب

مع اقتراب تطبيق قانون قيصر على سوريا في الـ17 من شهر حزيران الجاري يستمر تدهور الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي، فيما يستغل تجار الأزمة هذه الحالة ويحتكرون بعض السلع ويرفعون أسعارها بحجة أن المواد الأولية للصناعة تأتي من الخارج.

ولردع مثل هذه الممارسات من احتكار ومضاربة إلى جانب العمل على توفير كافة السلع الأساسية للمواطنين دون فقدانها في الأسواق، عملت خلية الأزمة على حل المشكلة في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بتكليف المجلس الاقتصادي لتنفيذ حزمة من الإجراءات بهذا الصدد.

ولمعرفة تفاصيل أكثر عن تلك الإجراءات أو القرارات التقت وكالة أنباء هاوار مع الرئيسة المشتركة للمجلس الاقتصادي بحيي الشيخ مقصود والأشرفية شريفان محمد.

مراكز تموينية توزع المواد الأساسية بأسعار مقبولة

شريفان أكدت، أن المجلس الاقتصادي عمل على افتتاح عدد من المراكز التموينية لتوزيع المواد الأساسية كالسكر والرز والزيت النباتي بأسعار منافسة للسوق بفارق ما بين 100- 200 ليرة للكيلو الواحد.

وعمل المجلس الاقتصادي أيضاً على تخزين بعض المواد لمنع الاحتكار في حال حدوثه أو شح بالمواد نتيجة عدم استقرار الليرة، وستوزع المواد عبر بطاقات تابعة للمجلس الاقتصادي على الأهالي لتطبيق العدل بالتوزيع حسب حاجة كل أسرة.

البدء بتوزيع المحروقات استعداداً للشتاء القادم

إلى جانب ذلك سيعمل المجلس الاقتصادي في القريب العاجل على البدء بتوزيع مازوت التدفئة على الأهالي بسعر 190 ليرة للتر، في حين يبلغ سعر اللتر في الأسواق 450 ليرة سورية، حيث ستحصل كل أسرة بموجب دفترها على 100 لتر كتوزيع مبدئي إلى حين تغطية الجميع.

وفي حال تأمين كمية أخرى سيعاد توزيعها على الأهالي بنفس السعر المدعم كأحد إجراءات استقبال فصل الشتاء، وخطوة لكسر أسعار السوق التي تكون ضعف أسعار المجلس الاقتصادي.

بديل في حال فقدان الغاز المنزلي

ونوهت شريفان محمد، خلال حديثها أنه في الأزمات الاقتصادية تُفتقد بعض المواد وتصبح أسعارها خيالية ومن أهم هذه المواد هو الغاز المنزلي، "ولتفادي ذلك عمل المجلس على توفير بديل للغاز وتخزينه إلى جانب توزيعه في حال الطلب عبر مراكزه، والبديل هو مادة الكاز والذي كان يستخدم في إشعال "البابور" لطهي الطعام".

وفي حال توفر الغاز سيعمل المجلس على توزيعه بسعر التكلفة، إذ يتم بيع كيلو الغاز بـ 600 ليرة عبر مراكز المجلس بينما يبلغ سعر كيلو الغاز المنزلي في الأسواق 1200 ليرة.

واختتمت شريفان محمد حديثها بالتأكيد على جهوزية المجلس الاقتصادي للعمل على خدمة الأهالي بكل الإمكانات المتوفرة لديه، إلى جانب دعم المشاريع الكومينالية لتخطي هذه الأوضاع الصعبة التي تمر على عموم سوريا.

ويذكر أن المجلس الاقتصادي في حيي الشيخ مقصود والأشرفية عمل منذ أيام على افتتاح مراكز لتوزيع الخضار بأسعار أرخص من السوق.

(هـ ن)

ANHA