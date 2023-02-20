هزة أرضية.. إصابات وانهيار أبنية في تركيا وسوريا وأهالي الشهباء يتوجهون إلى المخيمات

ووقعت مساء اليوم هزة أرضية بقوة 6.3 على مقياس ريختر ضربت مدينة انطاكيا التركية، وشعر فيها سكان المحافظات السورية.

وذكرت وكالة ميزوبوتاميا أن إدارة الكوارث والطوارئ التركية تلقت معلومات حول انهيار 28 مبنى وإصابة 8 أشخاص جراء سقوط حجارة من الأبنية.

إلى ذلك خرج أهالي أحياء حلب بما فيها حيي الشيخ مقصود والاشرفية إلى الشوارع تحسباً لأية هزات ارتدادية. بينما استقبل مشفى الشهيد خالج فجر في حي الشيخ مقصود عدداً من حالات الإصابة بالخوف والهلج وانخفاض الضغط الناتجة عن والصدمة، إلى جانب حالتي كسور ورضوض.

كما أفادت مصادر محلية بانهيار عدد من المباني التي كانت تضررت جراء الزلزال السابق في الـ 6 من شهر شباط الجاري، وذلك في أحياء بستان باشا والصالحيين والفردوس في مدينة حلب.

وفي مقاطعة الشهباء توجه المئات من مهجري عفرين المقيمين في البيوت الشبه المدمرة مقاطعة الشهباء، الى مخيمات المتواجدة في المقاطعة.

ANHA