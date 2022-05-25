حزب تركي معارض: أردوغان يستعد للهروب إلى الخارج

ونشر كمال كيليتشدار أوغلو، تسجيلا مصورا عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، زعم خلاله أن “وقفي الشباب (TÜRGV) وأنصاره (ENSAR) المقربين للسلطة الحاكمة أرسلا ملايين الدولارات إلى الولايات المتحدة”، موضحا أن “الوقفين يبدوان ظاهريا وكأنهما وقفان تم إنشاؤهما لأجل الطلاب، غير أنهما يقومان بإرسال أموال طائلة إلى أحد المواطنين بالولايات المتحدة”.

وأضاف كيليتشدار أوغلو: “هذان الوقفان أرسلا 20 مليون دولار ثم 10 ملايين دولار، ثم 20 مليون دولار أخرى و10 ملايين دولار أخرى..قائمة الأموال المرسلة لا نهاية لها وجميع الوثائق بحوزتنا”، مشيرا إلى أن “الوقفين قاما بإرسال مليار ليرة إلى الولايات المتحدة “.

وتابع: “من أعطاهما كل هذه النقود؟ وكيف عثروا على هذه النقود؟ ولماذا ترسلون هذه النقود باستمرار للولايات المتحدة؟ لماذا تنقلون العملات الأجنبية إلى الولايات المتحدة؟ من كلفكما بمهمة تأسيس حياة موازية هناك؟”، زاعما أن “أردوغان يخطط للهروب من تركيا في حال خسارته للانتخابات القادمة، وأنه يرسل أمواله “المنهوبة” من الشعب بهذه الطريقة إلى الخارج لكي يواصل حياته الفارهة هناك أيضا”.