حزب سوريّا المستقبل يعقد مؤتمراً في مدينة هجين تمهيداً للمؤتمر العام

بهدف انتخاب رئاسات مشتركة ولجان لحزب سوريا المستقبل في ناحية الخط الشرقي في ريف دير الزور، عقد حزب سوريا المستقبل مؤتمراً في مدينة هجين تمهيداً للمؤتمر العام الذي سيعقد قريباً.

وحضر المؤتمر ممثّلون عن المؤسّسات المدنية والمجالس التشريعية والتنفيذية ورئاسات المجالس المحلية ووجهاء العشائر.

بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت تلاها الشيخ ناصر الطرامي الذي أشاد بالتكاتف الكردي والعربي، وأهمية تعزيز التعايش السلمي بين المكوّنات.

ومن ثمّ أجريت الانتخابات، حيث تمّ انتخاب محمد العسّاف رئيساً لفرع الحزب في المنطقة الشرقية، وتحرير عبوش نائبة للرئاسة، كما انتخبت لجنة تضم 21 عضواً.

الرئيس المنتخب لفرع الحزب محمد العسّاف ألقى كلمة في ختام المؤتمر عاهد فيها بالمضي على درب الشهاء والعمل من أجل بناء سوريا تعدّدية.

(ع م/ك)

ANHA