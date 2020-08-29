حزب سوريّا .. يختتم أعمال مؤتمره بانتخاب رئاسة ومجلس الحزب وقراءة البيان الختاميّ

اختتمت فعاليّات المؤتمر الثّاني العام لحزب سوريّا المستقبل، بانتخاب رئيس للحزب وأمين عامّ له، بالإضافة لانتخاب 139عضواً للمجلس العام، فيما قُرئ بيان ختامي أكّد على أن تكون سوريّا ديمقراطية تعدّدية ذات نظام برلمانيّ لامركزيّ.
خبر 2020-08-29T16:41:00 الرقة

واستمرّت فعاليات المؤتمر، بعد تشكيل ديوان مؤلّف من 8 أعضاء لإدارة الجلسة، بقراءة تقرير الأعمال المرحلية على مدى عامين ونصف منذ تأسيس الحزب، ثم فتح باب المداخلات والنقاش على تقرير الأعمال وتقديم المقترحات.

ثمّ بدأت العملية الانتخابية، حيثُ انتخب كل من إبراهيم القفطان رئيساً للحزب، وسهام داود أميناً عامّاً، ومن ثمّ انتخب 139 عضواً للمجلس العام.

وفي نهاية فعاليات المؤتمر قُرئ البيان الختامي لحزب سوريا المستقبل من قبل رئيس الحزب المنتخب إبراهيم القفطان. البيان الختامي أكّد على الوقوف إلى جانب قوّات سوريا الديمقراطية، والحفاظ على مكتسبات الشهداء، وتحقيق السلام لكل السوريين، وإنهاء كافة الاحتلالات في سوريا، وبالأخصّ الاحتلال التركي من خلال الأمم المتحدة والقرارات الدولية ذات الصّلة.

(كروب/ك)

ANAH


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