حزب سوريا المستقبل: يجب إنهاء الاحتلال التركي لعفرين وإحالته إلى المحاكم الدولية

بمناسبة الذكرى الـ 4 لبدء هجوم الاحتلال التركي على عفرين، أدلى حزب سوريا المستقبل ببيان، بحضور العشرات من أعضاء الحزب في الرقة ورئيس الحزب إبراهيم القفطان.

قرئ البيان من قبل الأمينة العامة لحزب سوريا المستقبل، سهام داوود، وجاء فيه:

"يصادف الـ 20 من شهر كانون الثاني لعام 2018 الذكرى السنوية الرابعة لبدء هجوم الاحتلال التركي ومرتزقته على مدينة عفرين، بواسطة 72 طائرة حربية، واستخدموا كافة الأسلحة الثقيلة والخفيفة والمحرّمة دولياً، ودمروا أكثر من 185 موقعاً ما بين خدمي وصحي وأثري".

وأضاف البيان "أبدى شعب عفرين مقاومة بطولية لا نظير لها دامت 58 يوماً، سطروا خلالها أروع ملاحم البطولة والفداء في أصعب الظروف".

وأوضح البيان "فمنذ هجوم الاحتلال التركي ومرتزقته على مدينة عفرين واحتلالها بتواطؤ من روسيا وقوى الهيمنة العالمية، يواصل الاحتلال ارتكاب جرائمه ضد الإنسانية وممارسة كافة أنواع الإبادة العرقية والثقافية الممنهجة من خطف وقتل ونهب الممتلكات وتدمير للأماكن التاريخية والمعابد الدينية التي تهدف إلى تغيير هويتها التاريخية والثقافية والمجتمعية من خلال التغيير الديموغرافي والتهجير القسري".

وأضاف البيان "مدينة عفرين كانت نموذجاً للديمقراطية وأكثر أمناً واستقراراً، ومتميزة بتنوعها الثقافي والعيش المشترك، فاحتضنت كافة مكونات شعب سوريا، عندما كانت الحرب مشتعلة في المناطق الأخرى التي تشرذمت وانقسمت إلى مناطق تابعة لفصائل وتنظيمات متناحرة ومتقاتلة، فكانت النموذج الأمثل قبل الاحتلال".

وأكد البيان "أربع سنوات وما يزال الاحتلال التركي يمارس الانتهاكات الوحشية وكل أنواع الإجرام والعنف والاختطاف والنهب والاستيلاء، التي لا صلة لها بأي معايير أخلاقية ووجدانية، ووسط صمت دولي مريب، وتعبر عن نوايا العدوان التركي لتتريك المنطقة وتكريس الاحتلال في سوريا وتقسيمها، وعرقلة مسار التوافق بين أبناء الشعب السوري".

ولفت البيان "إننا في حزب سوريا المستقبل نثمن مواقف أهلنا الصامدين ومقاومتهم التاريخية في مخيمات الشهباء التي لم تضعف من وتيرتها رغم المعاناة والأوضاع الإنسانية الصعبة والقاسية، ونتعهد برفع مستوى النضال والمقاومة ونعتبر تحرير عفرين، وسري كانيه، وإدلب، وتل أبيض، وإعزاز، وكافة المناطق المحتلة من قبل الدولة الفاشية التركية، قضية مصيرية ووجودية".

شدد البيان "سنعمل جاهدين بكل الإمكانات والسبل المشروعة والمتاحة لكشف جرائم الاحتلال التركي التي وصلت إلى مستوى جرائم الحرب، فعودة شعبنا إلى أراضيه وتحقيق الاستقرار والسلم والأمان هو أحد المطالب الأساسية لحزبنا والحفاظ على سوريا أرضاً وشعباً".

دعا البيان كافة القوى الوطنية والديمقراطية والمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى "ضرورة التصرف بشكل مسؤول لإنهاء الاحتلال التركي لعفرين وباقي المناطق السورية وضمان عودة آمنة للنازحين والمهجرين وإحالة الجناة إلى المحاكم الدولية ووضع الحلول جذرية للقضية الكردية وتضمين حقوق مكونات شمال وشرق سوريا في الدستور المنشود لسوريا المستقبل، وإيجاد حل سياسي لإنهاء الأزمة السورية عبر الحوار السوري والوصول بسوريا إلى دولة ديمقراطية تعددية لا مركزية".

(ا ع/ف)

ANHA