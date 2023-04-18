حزب سوريا المستقبل: مبادرة الإدارة الذاتية  طوق نجاة وخارطة طريق لسوريا المستقبل

وأصدر حزب سوريا المستقبل بياناً بصدد المبادرة التي أطلقتها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم، والخاصة بحل الأزمة السورية.

وجاء في البيان أن حزب سوريا المستقبل ومنذ انطلاقته "وضع سوريا المستقبل هدفاً نصب عينية وعمل بكل إخلاص لهذا الهدف، ويشهد نضال أعضاءه ومنتسبيه وتضحياتهم من أجل سوريا الوطن والإنسان على ذلك".

وأضاف "إننا اليوم نرى في هذه المبادرة، طوق نجاة، وخارطة طريق لسوريا المستقبل التي نعمل وبكل ما أوتينا من قوة ونبذل قصارى جهدنا ونقدم تضحياتنا من اجل شعبنا وأرضنا، لأنها ذات توجه وطني، وفق رؤية واقعية مبنية على قراءة متأنية ودقيقة لملف الأزمة السورية."

وأكد البيان دعم حزب سوريا المستقبل "لهذه المبادرة التي تلبي تطلعات شعبنا ويدعو كافة الأطراف والقوى السورية الوطنية المخلصة، للتعامل معها بإيجابية والتعاطي معها بكل واقعية وجدية، لتكون هذه المبادرة إنطلاقة حقيقية من أجل إنهاء عذابات شعبنا، وتحقيق تطلعاته وآماله المحقة. نحن اليوم جميعنا أمام مسؤولية كبرى، ملقاة على عاتقنا كسوريين، بلا استثناء."

(ك)