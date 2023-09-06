شهدت مناطق دير الزور خلال الفترة الماضية، محاولات من قبل جهات معادية لمشروع الإدارة الذاتية لضرب الأمن والاستقرار في مناطق دير الزور، عبر بث الفتن بين أهالي المنطقة بتنفيذ من بعض النفوس الضعيفة.

هذه المساعي جوبهت بردود فعل مستنكرة من قبل العديد من الأوساط الاجتماعية والسياسية، مما ساهم في وأد الفتنة وفضح المتورطين فيها.

رئيس مجلس حزب سوريا المستقبل بريف دير الزور الغربي، ثامر الشمري قال في تصريح مقتضب لوكالتنا "كانت دير الزور عروس الفرات لأهميتها وقيمتها؛ لأن دير الزور من أهم ركائز الإدارة الذاتية ومن أهم ركائز مشروع أخوة الشعوب".

ما حدث كان مؤامرة على المنطقة

وأضاف "إن الذي حدث خلال الفترة الماضية هو مؤامرة على المنطقة بشكل عام عبر دير الزور، وإن أهل الشر الذين أرادوا ضرب أخوة الشعوب من خلال وصف ما حدث بدير الزور على أنه صراع (عربي – كردي)، إلا أن شعبنا واعٍ وحذر لمثل هذه الأمور".

وأكد، الشمري، "إن الذين عملوا على تنفيذ هذه المؤامرة هم خونة وكان هدفهم زرع الفتنة بين مكونات شمال وشرق سوريا".

الشعب وقف إلى جانب حملة تعزيز الأمن

الشمري أشاد بالالتفاف الشعبي حول حملة "تعزيز الأمن" التي أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية ضد خلايا مرتزقة داعش والعناصر الإجرامية، وقال في هذا الصدد: "إن شعبنا كان على مستوى الحدث بغضّ النظر عن المأجورين وأهل المؤامرات والخلايا النائمة، فهم قلة، ولكن الشعب عموماً ساند حملة تعزيز الأمن والاستقرار ووقف إلى جانبها رغم الضخ الإعلامي المهول والأكاذيب التي كانت تبث في كل اتجاه من أجل خلخلة الوضع الداخلي".

وأوضح الشمري في ختام حديثه، أن شعوب المنطقة استطاعت تجاوز "هذه المحنة"، وأنهى حديثه بالقول "استطعنا أن نتجاوز هذه المحنة؛ فالتحديات وجدت لكي نتخطاها، فشعبنا شعب واعٍ وشعب صامد أمام جميع هذه المؤامرات التي تحاك ضده ".

حزب سوريا المستقبل: ضعاف النفوس والخونة هم من حاولوا العبث بأمن واستقرار دير الزور

قال رئيس مجلس حزب سوريا المستقبل بريف دير الزور الغربي، ثامر الشمري، إن ما حدث بدير الزور مؤخراً تم تنفيذه بواسطة ضعاف النفوس والخونة، كانوا يحاولون ضرب أمن واستقرار المنطقة، وزيّفوا الحقائق عبر صفحات مغرضة، وقالوا إن الصراع بين العرب والكرد، إلا أن شعبنا واعٍ وحذر من هذه الأفعال.

دير الزور - علي عرب

شهدت مناطق دير الزور خلال الفترة الماضية، محاولات من قبل جهات معادية لمشروع الإدارة الذاتية لضرب الأمن والاستقرار في مناطق دير الزور، عبر بث الفتن بين أهالي المنطقة بتنفيذ من بعض النفوس الضعيفة.

هذه المساعي جوبهت بردود فعل مستنكرة من قبل العديد من الأوساط الاجتماعية والسياسية، مما ساهم في وأد الفتنة وفضح المتورطين فيها.

رئيس مجلس حزب سوريا المستقبل بريف دير الزور الغربي، ثامر الشمري قال في تصريح مقتضب لوكالتنا "كانت دير الزور عروس الفرات لأهميتها وقيمتها؛ لأن دير الزور من أهم ركائز الإدارة الذاتية ومن أهم ركائز مشروع أخوة الشعوب".

ما حدث كان مؤامرة على المنطقة

وأضاف "إن الذي حدث خلال الفترة الماضية هو مؤامرة على المنطقة بشكل عام عبر دير الزور، وإن أهل الشر الذين أرادوا ضرب أخوة الشعوب من خلال وصف ما حدث بدير الزور على أنه صراع (عربي – كردي)، إلا أن شعبنا واعٍ وحذر لمثل هذه الأمور".

وأكد، الشمري، "إن الذين عملوا على تنفيذ هذه المؤامرة هم خونة وكان هدفهم زرع الفتنة بين مكونات شمال وشرق سوريا".

الشعب وقف إلى جانب حملة تعزيز الأمن

الشمري أشاد بالالتفاف الشعبي حول حملة "تعزيز الأمن" التي أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية ضد خلايا مرتزقة داعش والعناصر الإجرامية، وقال في هذا الصدد: "إن شعبنا كان على مستوى الحدث بغضّ النظر عن المأجورين وأهل المؤامرات والخلايا النائمة، فهم قلة، ولكن الشعب عموماً ساند حملة تعزيز الأمن والاستقرار ووقف إلى جانبها رغم الضخ الإعلامي المهول والأكاذيب التي كانت تبث في كل اتجاه من أجل خلخلة الوضع الداخلي".

وأوضح الشمري في ختام حديثه، أن شعوب المنطقة استطاعت تجاوز "هذه المحنة"، وأنهى حديثه بالقول "استطعنا أن نتجاوز هذه المحنة؛ فالتحديات وجدت لكي نتخطاها، فشعبنا شعب واعٍ وشعب صامد أمام جميع هذه المؤامرات التي تحاك ضده ".

(خ)

ANHA