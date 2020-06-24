حزب سوريا المستقبل يواصل عقد مؤتمراته المحلية

وحضر الاجتماع الذي عقد في منطقة المعامل، فعاليات شعبية وقيادات و شيوخ ووجهاء عشائر المنطقة و أعضاء حزب سوريا المستقبل و أعضاء من المؤسسات المدنية و العسكرية.

وبدأ الاجتماع بدقيقة صمت تلاها كلمة نائبة رئاسة حزب سوريا المستقبل مروة الحماد التي هنّأت انعقاد المؤتمر ، ومن ثمّ شرحت أهم مبادئ وأهداف الحزب.

مستشار الإدارة المدنية بدير الزور داود حج علي ألقى كلمة أيضاً تطرّق فيها إلى مجمل التطوّرات السياسية والميدانية في سوريا.

وأكّد حج علي أنّ الموقف الكردي الموحّد وإيجاد مرجعية سياسية يساهم في إيجاد فرصة في العمل الديمقراطي ووحدة البلاد و المحافظة على السلم الأهلي وتعميق العلاقات المجتمعية. وأنّ هذا التفاهم يدعم الحلّ الديمقراطي والتعددية اللّامركزية ويحترم ميثاق الإدارة الذاتية بشمال شرق سوريا وجميع الإدارات المدنية في جميع الأقاليم في سبيل الخروج من الأزمة الراهنة بتحقيق حلّ لسوريا و بناء سوريا المستقبل.

وبعد إلقاء الكلمات أجريت الانتخابات، حيث تمّ انتخاب إبراهيم العبد الله وأمينة الطه الصالح لرئاسة منظمة حزب سوريا المستقبل بالمنطقة الوسطى، كما تمّ تعيين ممثّلين وممثّلات للحزب في المنطقة.

(ك)

ANHA