حزب سوريا المستقبل يستذكر الشهيدين زكريا وبشار

أدلى مجلس حزب سوريا المستقبل في منبج وريفها، اليوم الخميس، ببيان إلى الرأي العام، استذكاراً لعضويه الشهيدين زكريا العبد الجبار، وبشار الحج بكور، اللذين استشهدا 12 كانون الثاني 2022؛ جراء هجوم مسلح استهدف مجلس حزب سوريا المستقبل بقرية العريمة في ريف الباب.

شارك في البيان أعضاء وعضوات مجلس حزب سوريا المستقبل في منبج ومجلس ريف الباب، والخطوط والمجالس وأعضاء قوات مجلس الباب العسكري، وذوي الشهيدين.

وقرئ البيان أمام مجلس حزب سوريا المستقبل بقرية العريمة في ريف الباب، من قبل رئيس المجلس، ميزر العمالة.

وجاء في مستهل البيان "عام مضى على محاولة القوى الظلامية صاحبة الفكر اللا إنساني، اغتيال روح العنفوان وروح الشباب للوطن الذي ما زال يعاني ويلات الحروب من خلال الجريمة البشعة التي ارتكبتها بحق الذين يناضلون في سبيل بناء السلام، وهم باقة من ياسمين سوريا، أعضاء حزب سوريا المستقبل في مجلس ناحية ريف الباب؛ أثناء تأديتهم واجبهم الوطني ومهامهم الحزبية، الشهيدين، زكريا العبد الجبار، وبشار الحج بكور، اللذين كانا مثال الشبيبة السياسية المنظمة، اللذين سارا على نهج من سبقهم في حمل رسالة المحبة والسلام للسوريين، ولجميع الأحرار في العالم، أمثال الشهيدة "هفرين خلف"؛ الأمينة العام لحزب سوريا المستقبل".

وأضاف البيان "عام مضى، لم يحمل طموحات الشهداء في حل الخلافات وإنهاء الصراعات ووقف نزيف الدم، بل حمل معه المزيد من الممارسات التي عمّقت الجراحات من قبل حكومة دمشق التي ما تزال تعرقل الحلول السياسية من خلال الحوار السوري، وحكومة حزب العدالة والتنمية التي تستمر في عدوانها على المناطق الآمنة، وأيضاً دعمها للتنظيمات الإرهابية وعقد صفقات التطبيع على حساب مصلحة السوريين".

وعاهد المجلس في بيانه " إننا في مجلس حزب سوريا المستقبل بريف الباب، ومن أمام المكان الذي حدثت فيه المجزرة البشعة، نجدد عهدنا لوطننا وأبناء وطننا الأحرار ولشهيدينا زكريا وبشار وجميع شهداء الحرية على الرغم من جميع العوائق والتحديات بالسير على نهجهم".

وأكد البيان في ختامه "أننا أكثر عزيمة وإصراراً على استكمال مشروعنا الوطني الديمقراطي الذي يبني سوريا المستقبل، سوريا التعددية الديمقراطية، اللا مركزية من خلال تكثيف جهودنا في تطوير النضال الحزبي، والتحامنا بكافة أبناء الشعب؛ كي نؤسس مجتمعاً سياسياً أخلاقياً".

وبعد الانتهاء من قراءة البيان، قام الحضور بزراعة بعض الأشجار تخليداً لذكرى الشهداء.

(ش س/ ل م)

ANHA