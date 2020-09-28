حزب سوريا المستقبل يشرح نتائج مؤتمره الثاني للكادحين في منبج

بهدف إطلاع كافة شرائح المجتمع على نتائج المؤتمر الثاني لحزب سوريا المستقبل الذي عقد في الـ 29 من آب المنصرم، يعقد حزب سوريا المستقبل اجتماعات لشرائح المجتمع.

وفي هذا السياق عقد الحزب اليوم، اجتماعًا لعمال مدينة منبج، وذلك بالتنسيق مع اتحاد العمال.

الاجتماع الذي عُقد في المركز الثقافي للمدينة، حضره العشرات من العمال والكادحين، بالإضافة إلى أعضاء ومسؤولين في حزب سوريا المستقبل.

وخلال الاجتماع تطرقت الرئيسة المشتركة لحزب سوريا المستقبل فرع منبج عذاب عبود إلى المستجدات التي تشهدها المنطقة، وأشارت إلى أن الإدارة الذاتية تجري لقاءات وحوارات مع الأطراف السورية والإقليمية والدولية، من أجل الحفاظ على مكتسبات المنطقة، وقالت "هدفنا جميعًا هو وقف نزيف دم الشعب السوري، ونحن في حزب سوريا المستقبل رؤيتنا تتوافق مع رؤية الإدارة الذاتية في أن الحوار السوري -السوري هو حل الأزمة السورية، ويجب على المجتمع الدولي، وخاصة روسيا التي تعد إحدى الدول الضامنة في سوريا أن تؤدي دورها في تحقيق هذا الحوار".

ومن جانبه شرحت عضوة المجلس العام لمجلس الحزب في المدينة جوهرة حسو مبادئ الحزب ونوهت بأنه خلال المؤتمر الثاني للحزب تم التأكيد على مبادئ الحزب، وقالت "حزب سوريا المستقبل حزب سياسي جماهيري يتخذ من النضال السلمي العلني نهجًا لتحقيق أهدافه في أحداث التحول والتغيير الديمقراطي، والوصول إلى رؤية مشتركة، ويرفض كافة المفاهيم والمواقف العنصرية ويؤمن بالتعددية وحرية الفكر والمساواة بين الجنسين".

ومن جانبه ألقى رئيس مجلس حزب سوريا المستقبل في منبج مازن حميس كلمة خلال الاجتماع، تطرق فيها إلى أهداف الحزب، وقال " حزبنا يؤكد على وحدة سوريا أرضًا وشعبًا ومواجهة أي جهة تسعى إلى الانفصال والتقسيم، وإبراز للهوية الوطنية السورية متعددة المكونات والأطياف والثقافات".

وأكد مسؤولو الحزب أن من قرارات مؤتمرهم التواصل مع الشخصيات والجهات السورية الوطنية، للوصول إلى عمل تشاركي لحل الأزمة السورية، وبناء سوريا لكل السوريين.

وبحسب المسؤولين في الحزب، فإنه من المقرر أن تستمر هذه اللقاءات مع الشعب بفئاته كافة، المدينة والريف، بهدف تعريفهم بالحزب، ومبادئه، وأهدافه.

(كروب)

ANHA