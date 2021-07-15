حزب سوريا المستقبل ينظم ندوة حوارية لمناقشة دور المثقفين والأحزاب في توطيد السلم الأهلي

وشارك في الندوة عدد من ممثلي الأحزاب السياسية واتحاد المثقفين وشيوخ ووجهاء العشائر بالإضافة لعدد من أفراد المؤسسات العسكرية والمدنية والعشرات من أهالي مدينة الطبقة.

وبدأت الندوة بالوقوف دقيقة صمت، وانقسمت الندوة إلى محورين، حيث ألقى رئيس حزب سوريا المستقبل إبراهيم القفطان المحور الأول من الندوة وذكر فيه أهمية تفعيل السلم الأهلي والحفاظ عليه على أسس التعددية السياسية والأمان والضمان الاقتصادي و السلام الاجتماعي ودور العشائر المهم في نبذ التعصب العشائري للحفاظ على السلم والأمان في المجتمع.

وفي المحور الثاني تحدث الباحث الاجتماعي والنفسي الدكتور عبد الصمد الحاج عن تفعيل دور الأحزاب السياسية بشكل كامل وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني ونشر ثقافة التعايش السلمي لدى كافة المجتمعات والمكونات لتحصل على مجتمع واعٍ يؤمن بالتعددية الفكرية والتنوع الفكري.

وعن أهمية هذه الندوة وموضوع السلم الأهلي تحدث لوكالتنا رئيس حزب سوريا المستقبل إبراهيم القفطان وقال: "يعتبر السلم الأهلي عصب الاستقرار لأي منطقة، ولا ينحصر في توجه معين وإنما ينحصر بكتلة كاملة من كافة النواحي السياسية والاقتصادية والعشائرية".

وفي ختام الندوة فتح باب الحوار والنقاش مع الحضور حول محوري الندوة.

(ع ص/ل)

ANHA