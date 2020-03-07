حزب سوريا المستقبل ينتخب ممثلين له في ناحية صرين

وعقد المؤتمر الأول لحزب سوريا المستقبل فرع" الفرات" في المركز الثقافي بناحية صرين، بحضور أعضائه المنتسبين وحشد كبير من الأهالي وأعضاء المجالس واللجان في الناحية.

بدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة صمت تلتها قراء أهداف وتوجيهات الحزب من قبل العضوة أمل مصطفى، شرح بعدها العضو في حزب سوريا المستقبل كديم إبراهيم آخر التطورات السياسية والعسكرية في المنطقة وركز على أن تعنت النظام واتخاذه سياسة الإقصاء هو ما أطال عمر الأزمة السورية، ونوه إلى أن حزب سوريا المستقبل "يحمل أهدافاً سياسية ويؤمن بالمفاوضات مع جميع الأطراف لحل الأزمة ووقف سيل دم الشعب السوري."

من ثم أجريت الانتخابات لانتخاب رئاسة وأعضاء الهيئة التنفيذية لفرع الحزب في ناحية صرين، وانتخب مصطفى مسلم رئيساً لفرع الحزب في الناحية، فيما انتخبت آلاء مصطفى نائبة له، إضافة إلى انتخاب هيئة تنفيذية تضم 13 عضواً.

وتجدر الإشارة إلى أن حزب سوريا المستقبل من الأحزاب حديثة العهد، تأسس في الـ 27 من شهر آذار عام 2018، ويتخذ من مدينه الرقة مقراً له.

(ك)

ANHA