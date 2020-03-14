حزب سوريا المستقبل ينتخب ممثّلين له في كري سبي

وعقد حزب سوريا المستقبل فرع مقاطعة كري سبي مؤتمره الأول, في بلدة الهيشة التابعة لناحية عين عيسى صباح اليوم بحضور أعضاء الحزب في المقاطعة وممثّلين عن الأحزاب السياسية وحشد كبيير من أهالي المقاطعة.

هذا ويبلغ عدد أعضاء حزب سوريا المستقبل في مقاطعة كري سبي ونواحيها 400 عضو.

بدأ المؤتمر بدقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء تلاه قراءة أهداف وتوجّهات الحزب من قبل نائبة رئيس فرع حزب سوريا المستقبل لإقليم الفرات فاطمة شعبان.

ألقى بعدها رئيس فرع حزب سوريا المستقبل في اقليم الفرات كديم إبراهيم كلمة ثمّن من خلالها تضحيات قوات سوريا الديمقراطية التي تدافع عن الأرض وتصدّ الطامعين، مؤكّداً بأنه لولا تضحياتهم لأصبحت مناطقنا ولايات تركية.

ودعا إبراهيم الحكومة السورية للتفاوض للمساهمة بحلّ الأزمة السورية، مبيناً بأن سياسة التعنّت لن تجلب سوى المزيد من سفك الدم السوري، وتزيد أطماع الدول بخيرات البلاد في حال استمرار التفرّق والشتات وعدم القبول بالآخر.

جرت بعدها انتخابات لاختيار رئيس لفرع حزب سوريا المستقبل في مقاطعة كري سبي ونائب وأعضاء هيئة تنفيذية.

وبعد انتخابات ساد عليها الشفافية والديمقراطية، انتخب الأعضاء كلّاً من فاطمة شعبان رئيسة لفرع الحزب في كري سبي وأحمد الشمالي نائباً لها، بالإضافة إلى 21 عضواً للهيئة التنفيذية.

وتضمّ مقاطعة كري سبي/تل أبيض مدينة كري سبي وناحية سلوك اللتين تحتلّهما تركيا ومرتزقتها، إضافة إلى ناحية عين عيسى وعدد من البلدات، وتأوي مناطق عين عيسى وبلداتها عشرات الآلاف من النازحين الفارّين من الاحتلال التركي.

هذا وبحسب النّظام الداخلي لحزب سوريا المستقبل يتمّ انتخاب من 11- 21 عضواً للهيئة التنفيذية في كلّ فرع لحزب سوريا المستقبل.

هذا ويعتبر حزب سوريا المستقبل من الأحزاب حديثة العهد، حيث تمّ تأسيسه في الـ 27 من آذار عام 2018، وهو من الأحزاب التي تتّخذ من التعدّدية واللامركزية شعاراً لها.

(ج)

ANHA