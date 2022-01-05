حزب سوريا المستقبل يختتم مؤتمره في الحسكة بانتخاب مجلس للحزب عن المقاطعة

وانطلق، صباح اليوم أعمال المؤتمر الثاني لحزب سوريا المستقبل على مستوى مقاطعة الحسكة، تحت شعار "سوريا ديمقراطية لا مركزية.. إدارتنا هويتنا.. قواتنا فخرنا.. حزبنا أملنا"، تحضيراً للمؤتمر العام لحزب سوريا المستقبل على مستوى سوريا المقرر انعقاده في الـ 27 من شهر آذار القادم في مدينة الرقة.

وحضر، المؤتمر الذي انعقد في قاعة سردم للثقافة والفن الواقعة بحي المشيرفة في مركز مقاطعة الحسكة شمال وشرق سوريا، 250 عضو/ة من أعضاء المؤتمر، بالإضافة إلى وجهاء العشائر العربية والكردية وممثلي الأحزاب السياسية والقوات العسكرية وأعضاء المؤسسات والمراكز المدنية في المقاطعة.

وتخلل، المؤتمر الثاني لحزب سوريا المستقبل، بعد فتح باب الترشيح امام الحضور، انتخاب افين محمد كـرئيسه لمجلس حزب سوريا المستقبل في مقاطعة الحسكة، وطارق خليف كنائب، بالإضافة إلى 25 عضو/ة كأعضاء مجلس الحزب في مقاطعة الحسكة.

وكما أصدر حزب سوريا المستقبل، في ختام مؤتمره الثاني، بياناً للرأي العام، قرئ من قبل رئيسة مجلس حزب سوريا المستقبل في مقاطعة الحسكة أفين محمد.

قالت فيه "تم تقييم عمل الحزب في مجلس الحسكة على الصعيد التنظيمي من خلال مراجعة نقدية لآلية العمل والتأكيد على مسألة التنظيم اتجاه الحزب وأعضائه، وترسيخ الشخصية الحزبية القادرة على مواكبة المرحلة القادمة والمسؤوليات الملقاة على الحزب وأعضائه".

وأضافت عن البيان "وما نتج عن مجمل النقاشات حول التقرير التنظيمي للفعاليات السابقة من القرارات، لمواصلة النضال السلمي وتوسيع القاعدة الحزبية والجماهيرية، وتكثيف العمل التنظيمي ونشر أهداف ومبادئ الحزب ودعم منابر الحزب عبر الوسائل المتاحة".

(بـ ر / أ م)

ANHA