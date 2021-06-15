حزب سوريا المستقبل يجتمع مع وجهاء ومثقفي ريف دير الزور الشرقي

هذا وعقد الاجتماع في مجلس الشعب ببلدة هجين التابعة لريف دير الزور الشرقي.

وبدأ بالوقوف دقيقة صمت إجلالًا للشهداء، ثم تحدث عضو مجلس حزب سوريا المستقبل، محمد شعبان، عن مستجدات الوضع السياسي والأمني والخدمي في المنطقة.

وتطرق شعبان إلى دور المثقفين في بناء الإدارة وسبل تطويرها في شمال وشرق سوريا، مؤكدًا أن "القيادة لا تصح بدون مثقفين وطنيين" وأوضح دور الثقافة والمثقفين في بناء المجتمعات.

كما أشار في حديثه إلى الضغوط الإقليمية التي تتعرض لها المنطقة والدول المستفيدة والتي ترعى مصالحها وتدير الأزمة السورية، منوهًا أن مشروع الإدارة الذاتية مستهدف من قبل تلك الدول التي تدعم أجنداتها وتبث الفتنة وتزعزع الأمن عبر خلاياها التي تستهدف المواطنين.

إلى ذلك ناقش الحضور، المشاريع والأعمال الخدمية التي يجري تنفيذها في المنطقة، ولفتوا إلى أهمية تحسين الواقع الزراعي وتعبيد الطرقات وتفعيل المؤسسات الخدمية كافة.

ليختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة تفعيل دور الرقابة على المؤسسات والأفران ودعم الزراعة ومتابعة الأمور الخدمية وتفعيل المؤسسات الخدمية والصحية تبعًا للأولوية.

(ث ع/ س ر)

ANHA